Roban a perrito influencer, lo venden a un restaurante y se lo comen, en China

El perro influencer llamado Chutou, que acumulaba más de 1.5 millones de seguidores, fue robado, vendido por aproximadamente USD 25 a un restaurante de carne de perro y posteriormente sacrificado para el consumo humano.

La mascota pertenecía a un creador de contenido de viajes llamado Guo. Debido a que el dueño tuvo que realizar un viaje al extranjero dejó al can al cuidado de sus padres en una granja de una zona rural en China.

El 11 de mayo de 2026, dos personas en una motocicleta eléctrica se llevaron al animal.

Al enterarse de la desaparición, Guo regresó de inmediato a China y comenzó una intensa búsqueda, ofreciendo incluso recompensas de hasta USD 1,400 por recuperarlo.

Acciones legales contra los responsables

Tras dar con los sospechosos, estos confesaron haber vendido el perro a un restaurante local por solo 180 yuanes (unos USD 25 o 26) alegando falsamente que pensaban que era callejero.

Cuando el dueño localizó el establecimiento, ya era demasiado tarde. Chutou había sido sacrificado y cocinado el mismo día de su captura.

La noticia causó conmoción internacional y una intensa indignación dentro de la comunidad de internet en China. El tutor del perro inició acciones legales contra los responsables.

No obstante, el caso ha puesto en evidencia el vacío legal existente en el país, reavivando las exigencias para implementar leyes de protección animal que penalicen el robo de mascotas y regulen el comercio de carne de perro.