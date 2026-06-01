Rumichaca: Comercio todavía no despega tras fin de 'guerra arancelaria'

El movimiento comercial en el Puente Internacional de Rumichaca aún no muestra una recuperación inmediata tras la eliminación de las medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia.

Sin embargo, transportistas y sectores productivos mantienen expectativas de que el intercambio binacional vuelva a dinamizarse en los próximos días.

La mañana de este lunes 1 de junio de 2026, el flujo de carga en la frontera estuvo marcado principalmente por el paso de alrededor de 23 vehículos de carga pesada que transportaban mercancías desde Perú hacia Colombia.

Las cámaras de Teleamazonas desde el lugar, mostraron que la circulación de productos ecuatorianos y colombianos todavía es limitada.

La expectativa se centra en los efectos que tendrá el levantamiento de la denominada 'guerra arancelaria' y la eliminación de la tasa de seguridad aplicada durante los últimos meses.

Los sectores vinculados al comercio exterior esperan que estas decisiones impulsen nuevamente el intercambio de bienes entre ambos países.

Recuperación comercial tardará al menos ocho días

Representantes del sector transportista señalan que la reactivación económica no será inmediata. Las proyecciones apuntan a que podrían pasar al menos ocho días antes de que el movimiento comercial retome los niveles habituales en la frontera.

Actualmente, en el Puente Internacional de Rumichaca continúa predominando el tránsito de carga internacional que utiliza este corredor para conectar mercados regionales.

La actividad comercial directa entre Ecuador y Colombia todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados antes de las restricciones.

Conductores consultados en la zona señalaron que los efectos de los últimos cuatro meses impactaron directamente al sector.

Algunos transportistas indicaron que varios trabajadores perdieron sus empleos debido a la reducción de operaciones y la caída del comercio fronterizo.

El impacto de cuatro meses de restricciones

Otro de los temas que genera preocupación en la frontera es el incremento de actividades ilegales durante el período en que estuvieron vigentes las restricciones comerciales.

Según estimaciones citadas en la zona fronteriza, las actividades ilícitas habrían crecido hasta un 800% durante los meses de vigencia de las medidas arancelarias. El fenómeno se habría intensificado especialmente en mayo, cuando el intercambio formal registró una fuerte caída.

Las expectativas ahora están puestas en una recuperación gradual del comercio legal y en una reducción de las actividades irregulares.