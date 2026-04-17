Ecuador firmó la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair a pesar de las fisuras

Representantes de Celec y de Sinohydro firmaron el acta de entrega recepción de Coca Codo Sinclair.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la empresa china Sinohydro Corporation suscribieron este 17 de abril de 2026 el Acta de Recepción Definitiva de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una capacidad instalada de 1 500 megavatios.

La firma del documento pone fin a un proceso contractual que se mantenía pendiente desde hace más de una década en torno a esta infraestructura energética.

Durante los 10 años, el proceso no se cerró debido a las múltiples fallas que presenta la infraestructura de Coca Codo Sinclair, la más grande de Ecuador. Por ejemplo, las fisuras en sus ocho distribuidores de agua.

El acta fue suscrita por representantes de ambas partes: Sheng Mingzhong, por Sinohydro, y Pedro Luis Rodríguez, por CELEC EP.

Cierre de arbitraje internacional

Coca Codo Sinclair entró en operaciones en noviembre de 2016. Sin embargo, no fue recibida de forma definitiva pues un informe de la Contraloría General del Estado de 2019 recomendó no recibir la obra hasta que se corrijan todas las fallas.

El acuerdo se concretó tras el laudo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje el 3 de abril de 2026, que aprobó la solución alcanzada entre las partes para cerrar el arbitraje internacional.

El proceso contó con la participación de la Procuraduría General del Estado, que autorizó el acuerdo en representación del Estado.

Condiciones del acuerdo

Según la información oficial, la suscripción del acta no implica la transferencia de la central hidroeléctrica ni cambios en su titularidad. El Estado ecuatoriano mantiene el control y la supervisión de la infraestructura.

Además, se indicó que las garantías contractuales relacionadas con el funcionamiento y posibles defectos de los equipos se mantienen vigentes y bajo custodia de CELEC EP.