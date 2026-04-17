¿Cuánto le deben pagar si labora en el feriado por el Día del Trabajo?

A quienes trabajen en feriado, les deben pagar con un recargo del 100%, es decir el doble del valor habitual por hora

Ecuador se alista para un feriado extendido por el Día del Trabajo, que este año sumará cuatro días de descanso tras la disposición del presidente Daniel Noboa.

El feriado no recuperable comenzará el jueves 30 de abril y se unirá al fin de semana hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

Pese a tratarse de un feriado obligatorio, varios sectores, como servicios, comercio y atención al público, mantendrán actividades durante esos días de asueto.

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Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación según lo establece el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora. Lo mismo ocurre con jornadas en fines de semana.

¿Cómo calcular el valor a recibir?

Para calcular pago, primero se debe dividir el salario mensual para 240, que corresponde al número promedio de horas laborables en un mes. El resultado determina el valor de la hora ordinaria.

Por ejemplo, si una persona gana 482 dólares mensuales (Salario Básico Unificado en 2026), al dividir este monto para 240 obtiene un valor aproximado de 2 dólares por hora.

Este valor debe duplicarse debido al recargo del feriado, alcanzando los 4 dólares por hora trabajada.

Finalmente, esta cifra se multiplica por el número de horas laboradas durante el feriado para determinar el pago total a recibir.