Entregan el dique que busca frenar la erosión y proteger Coca Codo Sinclair

El dique permeable es una obra para frenar la erosión en el río Coca

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, entregó este lunes 13 de abril del 2026 el nuevo dique permeable en el cantón El Chaco, en la provincia de Napo.

Esta estructura busca detener la erosión regresiva del río Coca, un fenómeno que ha avanzado con fuerza en los últimos años y que pone en riesgo infraestructura clave.

El dique está ubicado a 7,8 kilómetros de la captación de la central hidroeléctrica.

Cómo funciona el dique

A diferencia de otras obras, este dique es permeable. Esto significa que deja pasar el agua, pero evita que el fondo del río siga profundizándose.

Con esto se busca estabilizar el terreno y reducir el impacto de la erosión en la zona.

La construcción tuvo una inversión de 19 millones de dólares y es considerada una de las principales acciones para enfrentar este problema.

Protección para Coca Codo Sinclair

El objetivo central de la obra es proteger la infraestructura de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más importante del país.

Esta central tiene una capacidad de generación de 1 500 megavatios, lo que la convierte en clave para el suministro de energía en Ecuador.

Ministra Inés Manzano acudió a la entrega del dique permeable en la Cuenca del Río Coca. API La obra se ubica a 7,5 km de la captación de la central Coca Codo Sinclair API La obra tiene una extensión de 200 metro de longitud. API La Fuerza Pública resguardó la entrega del dique permeable en Napo API El dique se encuntra en a 24 metros de profundidad para detener la energía del agua API Los pilotes y el puente es lo que se puede observar de la mega obra API

Nueva obra tomará cerca de dos años

Durante la entrega, la ministra anunció que este proyecto es solo el primer paso.

En los próximos meses se prevé iniciar la construcción de una segunda obra en el canal de Misahuallí, ubicada más cerca de la captación.

Se espera que el proceso de contratación arranque en mayo y que la obra esté lista en aproximadamente dos años.

Un sistema preparado para el río

Como parte de la visita, también se revisó el sistema de captación de la hidroeléctrica.

Este cuenta con mecanismos para manejar el arrastre de sedimentos del río, como compuertas de limpieza y desarenadores. Una obra clave para el futuro energético

El río Coca ha sido uno de los principales desafíos para la estabilidad de esta central en los últimos años.

Por eso, obras como este dique son vistas como fundamentales para garantizar la operación de la hidroeléctrica.

Un paso para reducir riesgos

La entrega del dique marca un avance en los esfuerzos por controlar la erosión y proteger infraestructura estratégica.

Aunque el problema no está completamente resuelto, esta obra representa un paso importante para reducir riesgos y asegurar el funcionamiento de una de las principales fuentes de energía del país.