Remesas de migrantes ya superan al petróleo como fuente de divisas en Ecuador

El dinero que envían los ecuatorianos desde el exterior no solo alivia el bolsillo de sus familias, sino que se ha convertido en la columna vertebral de la economía nacional.

Durante el primer trimestre de 2026, ingresaron USD 1 856,7 millones en remesas, lo que representa un crecimiento del 7,6% frente al mismo período del año anterior, según datos oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE).

Estas cifras confirman una tendencia arrolladora que se consolidó en 2025, cuando las remesas alcanzaron un máximo histórico de USD 7 729,5 millones (un 18,2 % más que en 2024), representando cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El mapa de las remesas: ¿De dónde llega el dinero?

Como ha ocurrido en los últimos años, Estados Unidos continúa siendo el principal origen del dinero enviado por los migrantes.

Norteamérica y Europa son los principales emisores de estos recursos. Entre enero y marzo de 2026, el dinero ingresó principalmente desde tres naciones:

Estados Unidos: Sigue siendo el líder indiscutible. Desde allí llegaron USD 1 441 millones (un aumento de USD 122 millones frente al primer trimestre de 2025).

Sigue siendo el líder indiscutible. Desde allí llegaron (un aumento de USD 122 millones frente al primer trimestre de 2025). España: Se mantiene en segundo lugar con USD 264,7 millones (un incremento de USD 13,3 millones).

Se mantiene en segundo lugar con (un incremento de USD 13,3 millones). Italia: Ocupa la tercera posición, aportando USD 34,5 millones (un aumento de USD 4 millones respecto a los primeros tres meses del año anterior).

Migrantes vs. Petróleo: El nuevo motor de la economía

El crecimiento sostenido de las remesas ha cambiado su papel dentro de la economía ecuatoriana. En 2025 se convirtieron en la segunda fuente de ingreso de divisas, solo por detrás de las exportaciones de camarón, que alcanzaron un récord de USD 8 401 millones.

Ese mismo año, las exportaciones petroleras generaron USD 7 750 millones, una cifra apenas superior a los recursos enviados por los ecuatorianos que viven en el exterior. El resultado refleja el peso que han adquirido las remesas dentro de la economía nacional.

Remesas alcanzan los USD 1.856 millones en el primer trimestre de 2026 BCE

Además, cuando el dinero enviado desde el exterior alcanza niveles similares a los ingresos petroleros, se evidencia que una parte importante del ingreso nacional proviene del trabajo de ecuatorianos que desarrollan actividades laborales fuera del país.

Un respaldo para miles de familias y para la dolarización

Para miles de hogares, las remesas permiten cubrir gastos de alimentación, educación, salud, vivienda y otras necesidades cotidianas. Estos recursos llegan directamente a las familias y suelen destinarse al consumo diario.

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, el ingreso constante de divisas también fortalece la liquidez del sistema económico, facilita el financiamiento de importaciones y mantiene una mayor circulación de dólares dentro del país.

Las remesas también representan una fuente de recursos externos que supera ampliamente a la inversión extranjera directa. A diferencia de otros flujos financieros, estos recursos ingresan directamente a los hogares y se incorporan rápidamente a la actividad económica mediante el consumo.