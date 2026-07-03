El Permiso Anual de Funcionamiento puede tramitarse de manera digital

Ministerio de Gobierno impulsa la obtención en línea del Permiso Anual de Funcionamiento.

El Permiso Anual de Funcionamiento (PAF) puede tramitarse de manera digital, a través de una plataforma habilitada durante todo el año, recordó el Ministerio de Gobierno a la ciudadanía y a los propietarios de establecimientos sujetos a control.

Para obtener el permiso, el usuario debe:

Ingresar al portal: sitmint.ministeriodegobierno.gob.ec

Crear su usuario y contraseña

Registrar la información del establecimiento y generar un nuevo trámite

Cargar la documentación requerida en el sistema

Revisar las notificaciones para conocer la fecha de pago correspondiente

Descarga e imprimir el Permiso Anual de Funcionamiento

Entre los requisitos generales constan el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la patente municipal o licencia de actividad económica y el permiso del Cuerpo de Bomberos.

Dependiendo del tipo de establecimiento, también se solicitarán documentos como el permiso de funcionamiento emitido por la autoridad sanitaria para los locales de consumo de alimentos preparados.

De acuerdo con la información, la medida busca agilizar el proceso y reducir tiempos de atención.

La plataforma incorpora un QR para consultar valores

El PAF es un documento público emitido por las Intendencias Generales de Policía que autoriza la operación de diversos establecimientos que prestan servicios al público.

Su obtención es obligatoria para el funcionamiento legal de negocios como centros de tolerancia, centros de diversión para mayores de edad, licorerías y depósitos de bebidas alcohólicas al por mayor.

También para servicios de hospedaje, locales de consumo de alimentos preparados, supermercados, bodegas y centros de entretenimiento que no expenden bebidas alcohólicas.

Asimismo, la plataforma incorpora un código QR mediante el cual los usuarios pueden consultar el valor correspondiente al pago por recuperación de costos administrativos, de acuerdo con la categoría del establecimiento.