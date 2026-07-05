Así puede consultar las deudas que tiene en entidades financiero de Ecuador

En línea, las personas pueden consultar cuántas deudas tienen en el sistema financiero ecuatoriana

La Superintendencia de Bancos permite acceder de forma gratuita y en línea al reporte de deudas, historial crediticio y calificación financiera, previo a un proceso de verificación de identidad.

Esa entidad tiene un sistema para consultar sus deudas, operaciones financieras y calificación crediticia utilizando el número de cédula.

Antes de obtener el reporte, los usuarios deben completar un registro y un proceso de validación de identidad. Entre los requisitos se encuentra el envío de documentos y una verificación facial.

Una vez que la cuenta es aprobada, el sistema permite descargar un reporte en formato PDF con el detalle de las obligaciones financieras registradas.

Según la plataforma oficial, el documento contiene información sobre deudas, saldos pendientes y la calificación crediticia del usuario.

Paso a paso para consultar sus deudas en Ecuador

Para obtener el reporte crediticio, los ciudadanos deben seguir este procedimiento:

Ingresar al portal web de la Superintendencia de Bancos .

. Acceder a la sección 'Servicios en Línea'

Seleccionar 'Registro de Datos Crediticios'

Crear una cuenta utilizando el número de cédula y una contraseña.

y una contraseña. Confirmar el correo electrónico registrado.

Cargue en la plataforma las siguientes imágenes:

Fotografía del anverso y reverso de la cédula, una selfie sosteniendo el documento de identidad. Esperar la validación de la cuenta, proceso que puede tomar hasta 48 horas hábiles.

Una vez habilitado el acceso, el usuario deberá:

Ingresar con su usuario y contraseña.

Seleccionar la opción 'Reportes de datos crediticios' .

. Elegir 'Reporte crediticio' y descargar el archivo en PDF.

¿Cómo saber si está en la central de riesgos por deudas?

Ese documento reúne todas las obligaciones financieras registradas, incluyendo créditos adquiridos con bancos, cooperativas y otras entidades reguladas. También detalla el estado de cada obligación, indicando si se encuentra vigente o vencida.

Además, el reporte incorpora la calificación o buró crediticio, así como el historial de deudas de los últimos tres años