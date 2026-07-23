El 24 de julio habrá cierres por trabajos de repavimentación en la Panamericana Norte

El 24 de julio habrá cierres en la Panamericana Norte

Los trabajos de repavimentación en la avenida Panamericana Norte avanzan hacia una nueva fase, de acuerdo con información municipal.

Este fin de semana se aplicarán cambios en la circulación vehicular durante la intervención en uno de los principales accesos a la capital.

El Municipio informó que las restricciones se implementarán de forma progresiva mientras se ejecutan las labores de rehabilitación de la calzada.

Cierres viales

Durante la ejecución de los trabajos se aplicarán las siguientes restricciones:

Del 24 de julio al 9 de agosto: cierre de tres carriles de la av. Panamericana Norte, en el sentido sur-norte, desde la calle Del Hierro hasta la av. Galo Plaza Lasso. En este tramo no estará permitido el embarque ni desembarque de pasajeros del transporte público.

cierre de tres carriles de la av. Panamericana Norte, en el sentido sur-norte, desde la calle Del Hierro hasta la av. Galo Plaza Lasso. En este tramo no estará permitido el embarque ni desembarque de pasajeros del transporte público. Del 10 al 25 de agosto: cierre de tres carriles de la av. Panamericana Norte, desde el intercambiador de Carapungo hasta la calle Del Hierro. En este tramo tampoco se permitirá el embarque ni desembarque de pasajeros del transporte público.

Según la información, se mantendrán carriles habilitados y se aplicarán desvíos temporales para reducir el impacto en la movilidad.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, respetar la señalización instalada en la zona y atender las indicaciones del personal de tránsito.

También se exhortó a utilizar rutas alternas para evitar congestiones, especialmente en las horas de mayor circulación.

Como parte del operativo, se mantendrán habilitados carriles de circulación y se aplicarán cambios temporales en los sentidos de tránsito conforme avance la obra.

La estrategia busca garantizar el paso del transporte público, vehículos particulares y de carga durante toda la ejecución del proyecto.

Contraflujos

Con el fin de mantener la circulación vehicular, la AMT habilitará los siguientes contraflujos: