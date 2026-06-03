Noboa reforma ley de control tributario con Decreto 398

Daniel Noboa emitió un Decreto para el control y verificación tributaria.

El presidente Daniel Noboa emitió este miércoles 3 de junio de 2026 el Decreto 398 para reformar la ley de control tributario en Ecuador.

El Decreto Ejecutivo dispone reformas para fortalecer procesos de control y verificación tributaria de bienes o servicios, a través de herramientas tecnológicas.

El documento reforma el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno para la actualización de los mecanismos de identificación, marcación, autenticación y trazabilidad fiscal en Ecuador.

Esto significa que, se implementarán herramientas tecnológicas para prevenir actividades ilícitas, mitigar la evasión y fortalecer el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Los sujetos pasivos obligados a adoptar estos mecanismos de control implementarán los componentes de seguridad aprobados para el efecto por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los componentes físicos de seguridad incluyen códigos o dispositivos visibles, adheridos o impresos en los productos, envases o empaques.

Los componentes digitales son herramientas tecnológicas de control que el SRI definirá mediante acto normativo