TCE ordena al CNE restituir el domicilio electoral de Jorge Yunda en Quito

Jorge Yunda inscribió su candidatura a la Alcaldía de Quito con el movimiento Avanza.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó el recurso presentado por el exalcalde de Quito Jorge Yunda y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) corregir su registro electoral para que vuelva a constar en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

La decisión se conoció este lunes 6 de julio de 2026 y deja sin efecto la negativa emitida por el CNE el pasado 23 de junio de 2026, cuando el organismo rechazó la solicitud de Yunda para modificar su domicilio electoral.

TCE dispone corregir el registro en un día

En la sentencia, el Pleno del TCE dispuso que, una vez ejecutoriado el fallo, el CNE tendrá un día para actualizar el registro electoral del exalcalde.

El organismo electoral deberá restituir el último domicilio que Yunda tenía registrado antes de la suspensión de sus derechos políticos, correspondiente a la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Centro Histórico, zona La Victoria.

Además, el CNE deberá remitir al Tribunal la documentación que demuestre el cumplimiento de la disposición dentro del mismo plazo.

El fallo no modifica su residencia

El Tribunal aclaró que la resolución únicamente corrige el registro electoral de Jorge Yunda y no implica cambios en su domicilio civil ni en su residencia habitual.

El fallo se produce mientras avanzan las etapas previas a las elecciones seccionales de 2027, en las que Jorge Yunda fue proclamado precandidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Avanza.

La corrección del domicilio electoral era uno de los aspectos solicitados por el exalcalde ante el CNE y que ahora deberá ser ejecutado por el organismo electoral, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral.