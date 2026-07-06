Créditos en Ecuador: Más de USD 758 millones se entregaron a emprendedores y productores en dos años

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el Gobierno canalizó USD 758 millones en créditos para apoyar a emprendedores, agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y otros sectores productivos.

Los recursos llegaron a miles de beneficiarios a través de cooperativas de ahorro y crédito distribuidas en todo el país.

El financiamiento fue entregado mediante la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), que trabaja junto a las cooperativas de ahorro y crédito para ampliar el acceso a préstamos, especialmente en sectores rurales, barrios, parroquias y cantones donde la banca tradicional tiene menor presencia.

Crédito productivo impulsa a emprendedores y agricultores en Ecuador

Los USD 758 millones fueron destinados a actividades como pequeños comercios, agricultura, transporte, vivienda, bioeconomía, artesanías y microempresas.

El objetivo es fortalecer la producción, impulsar nuevos negocios y facilitar el acceso a recursos para quienes desarrollan actividades económicas en distintas provincias del país.

Actualmente, el sistema financiero popular y solidario está integrado por 387 cooperativas de ahorro y crédito y cuatro mutualistas, que representan el 26% del sistema financiero nacional.

En conjunto administran activos por alrededor de USD 31 465 millones, cuentan con 6,4 millones de socios y operan mediante 6 449 puntos de atención.

Cartera de crédito del sistema financiero nacional

Cartera de Crédito del Sistema Financiero Nacional

(en millones de dólares) Sector Financiero Monto (USD) Participación Sector Financiero Privado $53.905 65,1% Sector Financiero Popular y Solidario $20.216 24,4% Sector Financiero Público $4.798 5,8%

La Conafips mantiene financiamiento para 276 organizaciones del sector financiero popular y solidario, lo que representa una cobertura del 70,6% de las entidades activas.

Además, entre enero de 2024 y mayo de 2026, más de 8.500 técnicos y colaboradores de cooperativas recibieron capacitación en gestión de crédito, educación financiera, sostenibilidad, bioeconomía, prevención de riesgos y control de lavado de activos.

Agricultura lidera el crecimiento del financiamiento productivo

Las cifras del sistema financiero muestran también un incremento en la colocación de crédito productivo. Entre enero y mayo de 2026, el número de operaciones nuevas y renovadas aumentó 5,4% frente al mismo período del año anterior.

Uno de los sectores con mayor crecimiento fue el de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que recibió USD 1 954 millones entre enero y mayo de 2026. Esto representa un incremento del 23,8% respecto a los USD 1 578 millones otorgados durante el mismo período de 2025.

Créditos entregados por el sistema financiero nacional

(en millones de dólares) Enero-Mayo 2025 Enero-Mayo 2026 Industrias manufactureras USD 2.307 USD 2.567 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca USD 1.578 USD 1.954 Transporte y almacenamiento USD 404 USD 485

También aumentó el financiamiento para actividades relacionadas con transporte y almacenamiento, cuyos créditos crecieron 20%, mientras que las industrias manufactureras registraron un incremento del 11,3%. Este último sector concentró el 17,4% del monto total de los créditos nuevos y renovados otorgados durante el primer quimestre del año.

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló en sus boletinos deconómicos que estos indicadores reflejan una mayor colocación de recursos hacia actividades productivas consideradas estratégicas para la economía nacional, especialmente aquellas vinculadas al campo, la industria y la generación de empleo.