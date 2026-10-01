Sector camaronero advierte impacto en empleo e inversión por aumento de costos de producción

El sector camaronero advierte de un posible encarecimiento de la producción por la crisis energética.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) señaló este jueves 1 de octubre que el incremento de la tarifa eléctrica para consumidores de alto voltaje se suma al aumento de otros costos que enfrenta la actividad, entre ellos combustibles, harina y aceite de pescado e insumos agrícolas utilizados para elaborar alimento balanceado.

El pronunciamiento ocurre después de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para consumidores de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), que comenzaron a aplicarse este 1 de octubre.

Para el sector camaronero, el problema no se limita a una reducción de los márgenes de rentabilidad. La Cámara sostiene que la acumulación de mayores costos puede comprometer la capacidad de algunas empresas para mantener sus operaciones y puestos de trabajo.

Camaroneras no pueden trasladar el aumento al consumidor

Una de las dificultades señaladas por el gremio es que el camarón ecuatoriano se comercializa principalmente en mercados internacionales, donde las empresas nacionales compiten con productores de otros países.

Esto limita la posibilidad de aumentar el precio de exportación cada vez que se encarece la producción dentro de Ecuador.

La Cámara pone como ejemplo a India, uno de los principales competidores internacionales del camarón ecuatoriano, donde asegura que los productores tienen acceso a costos de energía más bajos.

El impacto de las nuevas tarifas tampoco sería igual para todas las empresas. Según la CNA, la categoría tarifaria de cada consumidor puede generar diferencias de costos incluso entre compañías dedicadas a una misma actividad.

El aumento puede extenderse a toda la cadena

El efecto de la electricidad no se limita a las empresas conectadas directamente en alto voltaje.

La producción camaronera depende de una extensa cadena que incluye laboratorios de larvas, fincas, fabricantes de alimento balanceado, plantas procesadoras, sistemas de refrigeración y logística.

Por ello, si aumenta el costo eléctrico para fabricantes de balanceado, procesadoras u otros proveedores, parte de ese incremento puede trasladarse hacia otros eslabones.

El alimento es particularmente relevante dentro de la estructura de costos de una finca camaronera. Su producción requiere materias primas como harina y aceite de pescado, además de otros insumos agrícolas cuyos precios también inciden en el costo final.

Cortes eléctricos representan otro riesgo

A las tarifas se suma la preocupación por las interrupciones de electricidad. El país atraviesa un período de estiaje que llevó al Gobierno a ordenar una desconexión temporal para empresas de alto consumo eléctrico durante esta semana.

En el sector acuícola, una suspensión prolongada tiene implicaciones particulares. Los laboratorios y las piscinas trabajan con organismos vivos, mientras las plantas procesadoras y la logística necesitan mantener la cadena de frío.

La CNA sostiene que una interrupción prolongada puede provocar pérdidas que no necesariamente se solucionan cuando se restablece el servicio.