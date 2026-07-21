Debate por el formato de LigaPro 2026: ¿premia el mérito o resta emoción al torneo ecuatoriano?

El debate en torno al sistema de competición del campeonato nacional LigaPro 2026 ha tomado fuerza a medida que avanza la temporada. Mientras la dirigencia de la Liga Profesional defiende la estructura actual por su atractivo y un calendario robusto. Diversos sectores cuestionan si el esquema actual termina favoreciendo la consolidación temprana de un dominador absoluto y restando emoción a la definición del título nacional.

Al arrancar la fecha 21 del campeonato, Independiente del Valle volvió a repetir la fórmula del 2025. En la primera fase comenzó a sacar una gran ventaja de puntos con relación a sus perseguidores. La gran campaña lo perfila, otra vez, como el potencial candidato a lograr el bicampeonato. Le lleva 14 unidades al Aucas.

Desde la perspectiva de dirigentes de clubes, el principal punto de discusión radica en el impacto comercial y la pérdida de la emoción competitiva. Sostienen que cuando un equipo logra marcar una distancia considerable en la tabla, como es el caso de Independiente, el interés del público general por la lucha del campeonato tiende a diluirse antes de tiempo, debilitando el atractivo del producto televisivo y la asistencia a los estadios en las jornadas finales.

Tabla de Posiciones - LigaPro 2026 Tabla de Posiciones — LigaPro 2026 Clasificación General tras la Fecha 20 Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS 1 Independiente del Valle Líder 20 16 1 3 49 20 +29 49 2 Sociedad Deportiva Aucas 20 10 5 5 22 19 +3 35 3 Barcelona SC 20 9 7 4 22 14 +8 34 4 Universidad Católica 20 9 5 6 31 18 +13 32 5 C.S.D. Macará 20 8 5 7 21 21 0 29 6 Liga de Quito 20 8 4 8 19 16 +3 28 7 Deportivo Cuenca 20 8 4 8 19 23 -4 28 8 Leones del Norte 20 7 6 7 21 20 +1 27 9 C.S. Emelec 20 7 6 7 17 23 -6 27 10 Guayaquil City FC 20 7 5 8 18 22 -4 26 11 Mushuc Runa S.C. 20 6 6 8 26 30 -4 24 12 Delfín S.C. 20 6 5 9 13 19 -6 23 13 Técnico Universitario 20 7 2 11 19 21 -2 23 14 Orense S.C. 20 6 5 9 23 28 -5 23 15 Libertad F.C. 20 5 6 9 18 26 -8 21 16 Manta F.C. 20 3 4 13 7 25 -18 13

Por otro lado, los defensores del sistema señalan que la estructura exige un rendimiento constante y no premia la casualidad. Desde esta postura, el formato actual obliga a las instituciones a perfeccionar sus modelos de gestión, preparación física y profundidad de plantilla, sosteniendo que la superioridad en la cancha es consecuencia directa de la planificación organizativa y no de defectos en la confección del reglamento.

En el plano institucional, la presidencia de la LigaPro sostiene una postura firme basada en la neutralidad deportiva y el consenso de la asamblea. La dirigencia insiste en que todo formato parte de una premisa de igualdad de condiciones al inicio del año y recuerda que las reglas de juego vigentes son el resultado de la votación democrática en el Consejo de Presidentes, organismo donde reside la potestad soberana para modificar o mantener el sistema de torneo.

Así el fútbol ecuatoriano se encuentra en una encrucijada entre priorizar el espectáculo e incertidumbre o ratificar la regularidad técnica de los proyectos deportivos. Con posturas divididas entre la búsqueda de un torneo más electrizante mediante playoffs y la defensa del volumen competitivo, los clubes deberán evaluar si el modelo actual satisface sus expectativas financieras y deportivas para los próximos años.