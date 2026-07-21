Asamblea Nacional aprobó informe de labores de Noboa; hubo críticas del correísmo

El presidente Daniel Noboa durante su Informe a la Nación el 24 de Mayo de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó este martes 21 de julio de 2026 el análisis del Informe Anual de Labores presentado por el presidente Daniel Noboa, correspondiente a su primer año de gestión del período 2025-2029.

La resolución obtuvo 81 votos a favor, impulsados por la bancada oficialista y sus aliados, mientras que 62 legisladores votaron en contra.

El documento, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, concluyó que el Gobierno alcanzó los niveles de cumplimiento esperados en las metas evaluadas y registró avances en áreas como economía, seguridad, política social, energía y fortalecimiento institucional.

Informe destacó un superávit fiscal

Durante la sesión del Pleno, el presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del informe, Hernán Zapata, destacó que la administración de Noboa cerró el 2025 con un superávit fiscal cercano a los USD 921 millones, lo que, según el análisis legislativo, refleja la capacidad del Estado para financiar sus gastos permanentes con ingresos permanentes.

El documento también resalta un incremento de las reservas monetarias del país, aspecto que, de acuerdo con la comisión, fortalece la sostenibilidad de la dolarización y mejora las condiciones para atraer inversión y generar empleo.

En materia económica, el informe señala que las exportaciones petroleras habrían crecido más del 18%, al pasar de USD 24.800 millones a USD 29.400 millones.

Seguridad y programas sociales fueron parte del análisis

La mayoría legislativa concluyó que el Ejecutivo registró avances en materia de seguridad durante 2025, particularmente en el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Según el informe, durante el período analizado se ejecutaron más de 52.000 operaciones en zonas de frontera y áreas estratégicas, que permitieron la incautación de armas, municiones, combustible y otros insumos utilizados por grupos de delincuencia organizada y actividades ilegales.

En el ámbito social, los legisladores oficialistas destacaron:

La a tención a más de 60.000 niños .

. La incorporación de miles de jóvenes a programas de empleo .

. La construcción y entrega de viviendas de interés social.

La inversión en iniciativas como Jóvenes en Acción, que benefició a más de 150.000 jóvenes.

El Informe a la Nación presentado por el Ejecutivo también reportó la construcción de 839 viviendas de interés social durante 2025. Comisión concluyó que las metas del Gobierno presentan el nivel de cumplimiento esperado

El correísmo presentó un informe de minoría

La aprobación del informe estuvo marcada por las críticas de la bancada de Revolución Ciudadana, cuyos integrantes presentaron un informe de minoría en el que cuestionan el cumplimiento del plan de trabajo del Ejecutivo.

El legislador Ricardo Patiño señaló que los documentos analizados priorizan indicadores de gestión antes que resultados concretos. En seguridad, sostuvo que el principal indicador debería ser la reducción de los homicidios, los cuales, según afirmó, aumentaron un 40% respecto a 2024.

También cuestionó la gestión del Gobierno en el sistema de salud pública, señalando que durante la administración de Noboa se han registrado varios cambios de ministros y persisten problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos y las cirugías represadas.