Dos empresas presentan ofertas para operar bloques petroleros en Ecuador

La apertura de ofertas para la Ronda Intercampos III se realizó este jueves 16 de julio de 2026 en Quito.

Las empresas Orion Energy y Gente Oil presentaron este jueves 16 de julio de 2026 sus ofertas para operar dos bloques petroleros en Ecuador como parte de la Ronda Intracampos III, uno de los procesos licitatorios con los que el Gobierno busca atraer inversión privada al sector hidrocarburífero.

Las propuestas corresponden al desarrollo del bloque Tetete Sur (Bloque 95) y del bloque Lumbaqui (Bloque 11), ubicados en la Amazonía ecuatoriana. La apertura de ofertas se realizó en Quito con la participación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH).

El proceso forma parte de la estrategia estatal para incrementar las reservas petroleras del país y aumentar gradualmente la producción nacional de crudo mediante contratos de participación con empresas privadas.

¿Qué sigue en la Ronda Intracampos III?

Con la recepción formal de las ofertas, el proceso entra en la etapa de evaluación técnica y económica.

El cronograma establecido por el Comité de Licitación Hidrocarburífera contempla las siguientes fases:

Finales de julio de 2026: evaluación y adjudicación de las ofertas.

evaluación y adjudicación de las ofertas. Agosto a octubre de 2026: emisión de los informes y dictámenes habilitantes.

emisión de los informes y dictámenes habilitantes. Diciembre de 2026: firma de los contratos de participación entre el Estado y las empresas adjudicatarias.

firma de los contratos de participación entre el Estado y las empresas adjudicatarias. Enero de 2027: entrega oficial de los bloques petroleros para el inicio de las operaciones.

Si el cronograma se cumple, las compañías seleccionadas podrían asumir la operación de los bloques petroleros a inicios del próximo año.

¿Qué busca el Gobierno con la Ronda Intracampos III?

La Ronda Intracampos III es un mecanismo diseñado para incorporar nuevas inversiones privadas en el sector petrolero sin que el Estado realice desembolsos directos para el desarrollo de estos activos.

El objetivo es potenciar la industria hidrocarburífera mediante la exploración y explotación de campos petroleros considerados estratégicos, aprovechando la infraestructura existente y promoviendo un incremento de la producción nacional de petróleo.

Durante el acto de apertura de ofertas, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, señaló que el proceso busca atraer capital privado que contribuya a dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo.