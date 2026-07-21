Morgan Rogers pasa del Aston Villa al Chelsea en traspaso récord por jugador británico

El Chelsea fichó este martes al mediocampista ofensivo Morgan Rogers, hasta ahora en el Aston Villa, en un traspaso que según la prensa británica está valorado en unos 117 millones de libras (137 millones de euros o 157 millones de dólares), una cantidad que pulveriza el récord de lo pagado por un futbolista británico.

"El jugador de 23 años ha firmado un contrato en Stamford Bridge hasta 2033", anunció el club londinense en su página web, un día después de que el jugador se sometiera al reconocimiento médico, después de regresar del Mundial de Norteamérica.

"Estoy muy ilusionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un club al que he siempre he admirado desde que era niño", declaró Rogers, en palabras recogidas en la web de su nuevo equipo.

"Estoy muy emocionado con el proyecto, con el nuevo entrenador (Xabi Alonso), los jugadores que tenemos y hacia dónde se dirige el club. Por eso estoy aquí, estoy deseando comenzar", aseguró.

El anterior récord de traspaso por un jugador británico lo había establecido el Manchester City cuando fichó al centrocampista inglés Elliot Anderson, que estaba en el Nottingham Forest, por 116 millones de libras a principios de julio.

Rogers es además el fichaje más caro de la historia del Chelsea, superando los 107 millones de libras que se pagaron al Benfica portugués en 2023 por el argentino Enzo Fernández.

La operación supone una nueva declaración de intenciones del Chelsea, que convenció al jugador a pesar de que no disputará la Liga de Campeones en la nueva temporada, al contrario que el Aston Villa, que sufre un nuevo golpe después de la salida de Youri Tielemans al Manchester United y el inminente traspaso de Lucas Digne al Paris Saint-Germain.

Rogers marcó 21 goles en 85 partidos ligueros en Inglaterra con el Aston Villa y fue una pieza clave para que el equipo de Birmingham conquistara en mayo la Europa League.