SRI informa que se acreditaron 130 millones de dólares por la devolución del IVA

El SRI informó que se trabaja en la devolución del IVA a grupos vulnerables.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) continúa con la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los grupos prioritarios y al sector productivo. La entidad informó este miércoles 17 de septiembre del 2025 que hasta el momento se ha logrado la devolución de 130 millones de dólares por la devolución del IVA.

En un comunicado, la entidad también puntualizó que esta devolución beneficia a 500 000 ecuatorianos, entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad, que corresponden a las solicitudes resueltas hasta el 14 de agosto del 2025.

"El Gobierno Nacional, en cumplimiento de la disposición del presidente Daniel Noboa, continúa con la devolución del IVA a los grupos prioritarios y al sector productivo, como parte de su compromiso con la equidad y el desarrollo económico del país", se lee en el comunicado oficial.

Otro de los anuncios fue que el sector de la construcción también se realizó la devolución de IVA a proyectos inmobiliarios. Hasta el momento se han emitido más de 1 400 notas de crédito por USD 36 millones, que sumados a los USD 10 millones devueltos en el primer trimestre representan USD 46 millones de apoyo.

Este beneficio, contemplado en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, según el Gobierno está impulsando la generación de empleo.