Noboa nombra a Alexandra Navarrete como nueva directora del Servicio de Rentas Internas

El cambio de director del Servicio de Rentas Internas se realiza después de dos años.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cambió este jueves 25 de septiembre del 2025 al director del Servicio de Rentas Internas (SRI). Damián Larco deja el cargo después de dos años.

La decisión fue oficializada por el Decreto Ejecutivo 156, donde nombró como nueva titular del SRI a Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte. En el documento, Noboa agradeció los servicios de Larco.

Navarrete asumirá la dirección de la institución encargada de gestionar la política tributaria después que Larco se convirtiera en el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura.

La nueva directora del SRI tiene experiencia en el ámbito tributario y financiero. Se ha desempeñado como delegada de la Regional Litoral Sur del SRI y ha ocupado cargos en entidades bancarias privadas.

El Ejecutivo busca dar continuidad a la política fiscal y mantener el ritmo de ingresos tributarios registrados en la gestión de Daniel Noboa.