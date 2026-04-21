Toque de queda en Ecuador 2026: Gremios exigen excepciones de movilidad

El gremio de exportadores se pronunció para pedir excepciones durante el toque de queda en Ecuador.

Gremios exportadores y productores de banano y camarón de Ecuador solicitaron al Gobierno que el nuevo toque de queda nocturno, que regirá del 3 al 18 de mayo en nueve provincias, incluya excepciones que permitan sostener la actividad productiva y comercial del país.

"Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. No hay garantías de que estas medidas no se vuelvan recurrentes, y así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva. Las exportaciones no pueden parar", dijo en su cuenta de la red social X José Antonio Camposano, presidente ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura.

Con él coincidió José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), que dijo que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben "afectar a los sectores productivos que generan empleo, exportaciones y desarrollo".

Hidalgo afirmó que la última restricción de movilidad, que rigió entre el 15 y 30 de marzo, tuvo "graves impactos" para el sector, como reducción del 32% en operaciones, pérdidas logísticas, deterioro de carga perecedera y cancelación de contratos internacionales".

El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores, agregó en un comunicado que esperan que las autoridades trabajen conjuntamente con los sectores productivos en el diseño de estas medidas. El objetivo es asegurar la continuidad de las operaciones de las cuales dependen alrededor de 250 000 empleos directos.

Nueve provincias con toque de queda

El toque de queda se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente en territorios con altos índices de violencia. Las provincias son: y que son clave en la ruta de narcotráfico, como:

Guayas



Manabí

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

Pïchincha

Esmeraldas

Sucumbíos

El Oro

También en los cantones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

En marzo, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios, pero la Corte Constitucional le ordenó después que también debía garantizar que la prensa y organizaciones internacionales puedan realizar su trabajo durante esas horas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, que fueron denominadas como "terroristas".