Deportista en el Maratón de Delaware perdió por festejar antes de tiempo

La carrera se convierte en un ejemplo de cómo un pequeño descuido puede cambiar el resultado final en cuestión de segundos.

Un inesperado giro marcó el cierre del Maratón de Delaware, donde la victoria se definió en los últimos metros.

El corredor Carson Mello lideraba la competencia y, a pocos pasos de la meta, levantó los brazos para celebrar, convencido de que tenía el triunfo asegurado.

Sin embargo, esa decisión le costó la carrera.

Detrás de él, Joshua Jackson mantenía el ritmo y, al ver la oportunidad, aceleró en un sprint final.

Jackson logró adelantarlo en los últimos segundos, cruzando la meta primero y llevándose la victoria por apenas dos segundos.

Viral en Redes

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre usuarios.

Lección Deportiva

El desenlace dejó una clara enseñanza: en el deporte, la concentración se mantiene hasta el último segundo.

La carrera se convierte en un ejemplo de cómo un pequeño descuido puede cambiar el resultado final en cuestión de segundos.