Transportistas de Carchi rechazan los aranceles entre Ecuador y Colombia

Los transportistas pesados de Carchi protagonizaron una caravana para protestar por la guerra comercial en Colombia.

La Asociación de Transporte Pesado de Carchi convocó a una marcha pacífica la mañana de este lunes 2 de marzo del 2026, para exigir el fin de la guerra arancelaria con Colombia. Aseguran que la medida genera graves afectaciones económicas en la provincia.

Según el gremio, el incremento de aranceles ha provocado una disminución de trabajo, pérdida de competitividad y un impacto directo en el empleo “y en la economía de cientos de familias carchenses”. Los transportistas advierten que la situación compromete la estabilidad del sector, que depende en gran medida del comercio binacional.

La concentración partió del cantón Bolívar, sobre la vía Panamericana E35, aproximadamente a las 09:00 con alrededor de 120 vehículos. Todos buscaron llegar a la Gobernación de Carchi para exponer sus preocupaciones y buscar soluciones frente a la medida.

La disposición de aplicar un arancel del 50% a los productos que se importan desde Colombia entró en vigencia el domingo 1 de marzo. Noboa mandatario justificó la decisión argumentando una falta de seguridad en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Los transportistas recalcaron que la movilización será pacífica y reiteraron su llamado a las autoridades para revisar la política arancelaria, al considerar que la medida está afectando de forma directa al comercio fronterizo y a la economía local de Carchi.