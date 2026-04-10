Petro pide el regreso de su embajadora en Ecuador por crisis de aranceles

La decisión de Petro marca un nuevo punto de tensión en la relación entre Colombia y Ecuador, en un conflicto que combina factores políticos, comerciales y de seguridad.

El presidente de Gustavo Petro ordena el regreso “de inmediato” de su embajadora en Ecuador, en medio del agravamiento de la crisis diplomática entre ambos países.

La medida ocurre tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar hasta el 100% los aranceles a productos colombianos, en el contexto de una prolongada tensión comercial.

La relación entre Colombia y Ecuador se ha deteriorado en los últimos meses debido a desacuerdos en materia de seguridad fronteriza y comercio bilateral.

Ecuador sostiene que ha debido incrementar su gasto en defensa ante la falta de acciones suficientes por parte de Colombia para controlar la frontera común.

RESPUESTA DE PETRO

A través de la red social X, Petro cuestiona la medida arancelaria y la califica como una “monstruosidad”.

Además, defiende la gestión de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico y convoca a sus ministros a una reunión en la zona fronteriza.

NUEVO PUNTO DE QUIEBRE

El reciente episodio también se produce luego de que Petro solicitara la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien califica como “preso político”.

La crisis afecta el comercio, la cooperación energética y la integración regional, incluso con advertencias de Colombia sobre una posible salida de la Comunidad Andina de Naciones.

Además, se plantean alternativas como una eventual adhesión plena al Mercosur.

CONTEXTO ECONÓMICO

Desde el inicio de la disputa, ambos países aplican medidas recíprocas, incluyendo aranceles y restricciones comerciales.

Colombia también suspende la venta de energía a Ecuador en medio de la tensión bilateral.