Villonaco III recibe sus primeras palas eólicas: proyecto de 112 MW prevé operar en 2027

30 de las 50 palas eólicas que funcionarán en la central Villonaco ya arribaron al país.

La construcción del parque eólico Villonaco III, en Loja, entra en una nueva fase con la llegada a Ecuador de 30 de las 57 palas que se instalarán en sus aerogeneradores.

Los componentes fueron desembarcados en Puerto Bolívar, en El Oro, y serán transportados por tierra hasta el cerro Huayrapamba, entre los cantones Loja y Catamayo, informó el martes 25 de agosto de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

El traslado comenzará, según la planificación oficial, a mediados de septiembre y requerirá una operación especial debido al tamaño de las estructuras y las características de las carreteras que conectan el puerto con la zona del proyecto.

Antes de iniciar la movilización se realizaron simulacros a lo largo de la ruta para identificar posibles dificultades durante el recorrido.

Villonaco III tendrá 19 aerogeneradores

El parque estará compuesto por 19 aerogeneradores de 5,9 megavatios (MW) cada uno, instalados a aproximadamente 3 000 metros sobre el nivel del mar.

En conjunto tendrán una capacidad instalada de 112,1 MW, lo que convertirá a Villonaco III en el parque eólico de mayor capacidad desarrollado hasta ahora en Ecuador.

La obra comenzó el 7 de julio de 2025 y, hasta junio de 2026, registraba un avance físico del 54,53%. La entrada en operación comercial está prevista para el tercer trimestre de 2027.

Una vez en funcionamiento, la energía producida se incorporará al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Más de USD 200 millones de inversión privada

Villonaco III también marca un cambio en el esquema utilizado para financiar nuevos proyectos eléctricos en Ecuador.

La central representa una inversión privada superior a USD 200 millones y se desarrolla mediante un contrato de concesión por 25 años. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, no utiliza recursos públicos para su construcción.

Además, es el primer proyecto de generación adjudicado mediante un Proceso Público de Selección (PPS) que avanza con financiamiento internacional bajo un esquema de Project Finance. En su estructura financiera participan BID Invest, PROPARCO y FMO.

Las condiciones necesarias para hacer efectivo el contrato de concesión se concretaron el 15 de enero de 2025, antes del inicio de las obras.

¿Qué representa Villonaco III para la generación eléctrica?

Los 112,1 MW de Villonaco III permitirán incorporar nueva generación renovable a un sistema eléctrico que en los últimos años ha enfrentado períodos críticos por su alta dependencia de las centrales hidroeléctricas y las condiciones hidrológicas.

El proyecto se suma al aprovechamiento eólico que ya existe en Loja. El parque Villonaco original entró en operación en 2013 y cuenta con 16,5 MW de potencia instalada.

En el componente local, Villonaco III tiene como objetivo que el 60% de la mano de obra y el 50% de sus proveedores sean de la zona. Una vez iniciada la operación comercial, el 12% de las utilidades deberá reinvertirse en su área de influencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Con más de la mitad de la construcción ejecutada y las primeras palas en Ecuador, el siguiente desafío será movilizar los componentes desde El Oro hasta Loja y comenzar el montaje de los 19 aerogeneradores que conformarán el mayor parque eólico del país.