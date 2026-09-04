1.3 millones de personas estarían expuestas a efectos de El Niño en Ecuador

Ecuador y la ONU coordinan acciones para proteger a las poblaciones más vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) preparan acciones conjuntas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podrían alcanzar a 1,3 millones de personas en 17 de las 24 provincias del país.

La vicepresidenta María José Pinto se reunió con la coordinadora de la ONU en Ecuador, Laura Melo, y representantes de las agencias del organismo para definir mecanismos de preparación y respuesta.

Seguridad alimentaria, una de las prioridades

Uno de los principales focos será garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades más expuestas.

Las acciones buscarán anticiparse a posibles problemas en el acceso, disponibilidad y abastecimiento de alimentos provocados por los efectos de El Niño.

La coordinación se realizará a través de la Red Humanitaria País, que reúne a las agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales del sector humanitario.

El objetivo es complementar las acciones del Gobierno, ampliar la cooperación internacional y fortalecer la asistencia a las poblaciones vulnerables, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Salud, educación y agua también serán atendidas

La respuesta no se concentrará únicamente en los alimentos. También se prepararán acciones relacionadas con salud, educación, alojamiento, agua, saneamiento, higiene y protección.

Gestión de Riesgos señala que 17 provincias concentran población potencialmente expuesta y que ya se han registrado los primeros impactos de El Niño en la pesca artesanal.

Ecuador se encuentra en alerta roja

El fenómeno de El Niño fue declarado oficialmente en Ecuador a finales de agosto y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos elevó la alerta a roja en todo el territorio nacional.

La declaratoria no significa que las lluvias intensas comenzarán inmediatamente en todo el país, pero permite activar medidas de preparación y respuesta ante posibles inundaciones, movimientos en masa y otras emergencias.

Además, el presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional las acciones de prevención y preparación frente al fenómeno, con el objetivo de facilitar la coordinación entre instituciones y la asignación de los recursos necesarios.

Los Comités de Operaciones de Emergencia provinciales y cantonales también deberán mantener activos sus planes de respuesta frente a los posibles impactos de El Niño.