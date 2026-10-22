Estas 10 agencias de la ANT no atenderán el sábado 24 de octubre en Ecuador

La ANT realizará una jornada extraordinaria para emitir licencias de conducir el sábado 24 de octubre de 2026.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció que este sábado 24 de octubre de 2026 realizará una nueva jornada extraordinaria de atención en Ecuador. Sin embargo, 10 agencias de siete provincias no participarán, por lo que los usuarios deberán verificar dónde pueden realizar sus trámites.

La atención estará destinada exclusivamente a la emisión de licencias de conducir por primera vez y duplicados. No se realizarán renovaciones durante esta jornada.

¿Qué agencias de la ANT no atenderán el sábado 24 de octubre?

Según la información difundida por la ANT, las oficinas excluidas de la jornada extraordinaria son:

Azuay: Girón y Gualaceo

Cañar: Azogues y Cañar

Guayas: Milagro

Galápagos: San Cristóbal y Santa Cruz

Los Ríos: Babahoyo

Orellana: El Coca

Morona Santiago: Macas

Las demás agencias incluidas en el cronograma atenderán entre las 08:00 y las 16:30.

¿Cuándo serán las próximas jornadas para sacar o renovar licencias?

La ANT tiene previstas otras cinco jornadas extraordinarias hasta diciembre de 2026, con los siguientes trámites:

7 y 14 de noviembre: renovación de licencias y duplicados

5 de diciembre: licencias por primera vez y duplicados, excepto en Pichincha

12 y 19 de diciembre: renovación de licencias y duplicados

Durante estas jornadas no se aplicará la calendarización según el último dígito de la cédula.

La institución recomienda acudir con los requisitos completos y consultar previamente la disponibilidad de atención en la agencia correspondiente.