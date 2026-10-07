La ANT restablece el sistema SUIT y sus servicios operan con normalidad en Ecuador

La ANT informó este miércoles 7 de octubre que el Sistema Único Integrado de Tránsito funciona nuevamente con normalidad a escala nacional.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este miércoles 7 de octubre de 2026 que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) fue restablecido y opera nuevamente con normalidad en todo el país.

La recuperación del sistema se produjo después de las intermitencias técnicas registradas el martes 6 de octubre, que afectaron temporalmente la atención de varios servicios que dependen de esta plataforma.

¿Qué servicios vuelven a funcionar?

Según la ANT, el restablecimiento del SUIT permitió recuperar la atención en las agencias de la institución a escala nacional y volver a habilitar los trámites que requieren conexión con esta plataforma.

Entre los procesos que dependen del sistema se encuentran trámites relacionados con licencias, turnos, certificados y matriculación vehicular, aunque la disponibilidad específica puede depender también de las entidades locales que utilizan la plataforma.

En Quito, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) había suspendido temporalmente procesos de matriculación debido a la caída del SUIT y anunció que retomaría la atención una vez restablecido el sistema.

¿Qué ocurrió con el sistema?

La ANT explicó que las intermitencias registradas el martes afectaron temporalmente la operación del SUIT. Su equipo técnico intervino para identificar y atender las incidencias hasta recuperar el funcionamiento de la plataforma.

La institución no detalló públicamente la causa específica de la falla, por lo que hasta este miércoles 7 de octubre lo confirmado oficialmente es que se trató de incidencias técnicas que ya fueron atendidas.