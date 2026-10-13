La ANT anuncia que atenderá siete sábados para trámites de licencias hasta diciembre de 2026

La atención extraordinaria comenzará el sábado 17 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitará siete jornadas extraordinarias de atención los sábados, entre octubre y diciembre de 2026, para realizar trámites de licencias de conducir en Ecuador.

La atención extraordinaria comenzará el sábado 17 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

Las oficinas atenderán de 08:00 a 16:30. El calendario contempla fechas específicas para cada trámite, por lo que es importante revisar qué procedimiento estará habilitado antes de acudir.

Los sábados 17 y 24 de octubre se podrán realizar trámites para obtener la licencia por primera vez y solicitar duplicados.

Estas jornadas están dirigidas a quienes necesitan sacar el documento por primera vez o requieren una copia por pérdida u otra situación.

Fechas para renovar la licencia de conducir

En noviembre, la ANT atenderá los sábados 7 y 14 para la renovación de licencias y la emisión de duplicados.

Los usuarios que necesiten actualizar su documento deberán acudir en una de estas fechas y cumplir con los requisitos correspondientes.

En diciembre habrá tres jornadas adicionales. El sábado 5 se atenderá para obtener licencias por primera vez y solicitar duplicados, excepto en la provincia de Pichincha.

En cambio, los sábados 12 y 19 de diciembre estarán destinados a renovaciones y duplicados en el resto del país, de acuerdo con el calendario anunciado.

¿Se mantiene la calendarización por el último dígito de la cédula?

La ANT informó que durante estas jornadas extraordinarias no se aplicará la calendarización según el último dígito de la cédula.

Esto significa que los usuarios podrán acudir en la fecha habilitada para su trámite sin importar el número con el que termina su documento de identidad.

¿Qué requisitos se necesitan para realizar el trámite?

La entidad recomienda acudir con todos los requisitos completos para agilizar la atención y evitar inconvenientes.

Licencias No Profesionales

Los requisitos obligatorios son:

Original del título de conductor no profesional.

Original del permiso de aprendizaje

Original del examen psicosensométrico

Presentación de la cédula de identidad y/o ciudadanía original y papeleta de votación vigente, a excepción de extranjeros, personas con capacidades especiales y adultos mayores.

Original del certificado o carnét de tipo sanguíneo emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana.

Original del comprobante de pago.

Licencias Profesionales

Los requisitos obligatorios son:

Original del título de conductor profesional.

Original del acta de grado del curso

Original del permiso de aprendizaje

Original del examen psicosensométrico

Original de la cédula de identidad y/o ciudadanía y papeleta de votación vigente, a excepción de extranjeros, personas con capacidades especiales y adultos mayores.

Original del certificado o carnét de tipo sanguíneo emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana.

Original del comprobante de pago.

Antes de asistir, los usuarios pueden consultar toda la documentación necesaria para cada procedimiento en el sitio web oficial de la ANT: www.ant.gob.ec/licencias-de-conducir

Las siete jornadas extraordinarias buscan ampliar las opciones de atención para quienes necesitan obtener, renovar o duplicar su licencia de conducir antes de finalizar 2026.

Es importante recordar que el trámite disponible dependerá de la fecha elegida y que el sábado 5 de diciembre no habrá esta atención extraordinaria en Pichincha.