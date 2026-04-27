Noboa baja el IVA al 8% para los cuatro días de feriado del 1 de Mayo
Los días de descanso en Ecuador por el Día del Trabajador se extenderán desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo.
Las playas de Ecuador son de los lugares preferidos para viajar en el feriado.
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 13:42
El presidente Daniel Noboa redujo del 15% al 8% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante el feriado por el Día del Trabajador. Así lo dispuso este lunes 27 de abril de 2026, mediante el Decreto 368.
Ecuador vivirá cuatro días de descanso por el feriado del 1 de Mayo. El feriado y la reducción del IVA se entenderá desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo de 2026.
Según el Decreto Ejecutivo, la reducción del valor del impuesto se aplicará específicamente en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas.
Durante los feriados en Ecuador, las personas acostumbran a viajar a las playas o acudir a balnearios en las diferente provincias.
"Los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, deberán emitir los comprobantes de venta con la tarifa del 8%", señala el Decreto.
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