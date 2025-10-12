Educación dispone clases no presenciales en cinco distritos de Ecuador por paro de la Conaie

Ministerio de Educación dispone clases no presenciales para cinco distritos educativos de Ecuador.

Ministerio de Educación dispone clases no presenciales en cinco de los 140 distritos educativos del país por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La medida fue comunicada por el Ministerio la noche de este domingo 12 de octubre de 2025 tras una ajetreada jornada de paro en su día 21.

Los distritos educativos que deberán acogerse a la modalidad no presencial son:

Ibarra (Instituciones focalizadas)

(Instituciones focalizadas) Otavalo – Antonio Ante (Instituciones focalizadas)

– (Instituciones focalizadas) Cotacachi (Instituciones focalizadas)

(Instituciones focalizadas) Cayambe – Pedro Moncayo (Instituciones focalizadas)

– (Instituciones focalizadas) Latacunga (2 Unidades Educativas)

Según Educación, la medida es de carácter preventivo "para resguardar la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo".

Mientras tanto, Educación apuntó que mantiene el monitoreo de la situación en las calles para cualquier cambio en las disposiciones para la comunidad educativa.

En Quito, donde se vivió una jornada de movilizaciones por más de siete horas, las clases continuarán con normalidad. Esta disposición aplica para toda la Zona 9, que incluye la provincia de Pichincha.