FF.AA. dicen que acompañarán convoy con víveres, gas y otros productos para Imbabura

Fuerzas Armadas y Policía Nacional resguardarán convoy con alimentos, gas y otros productos para la provincia de Imbabura, epicentro del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El envío de productos se llevará a cabo el lunes 13 de octubre de 2025 hacia Imbabura, "actualmente afectada por bloqueos y actos de violencia protagonizados por grupos de manifestantes desafectos de la norma legal", escribió el Comando Conjunto de las FF.AA.

El convoy en cuestión transportará víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos de primera necesidad y del sector productivo, dijo las FF.AA..

Este convoy busca abastecer a la provincia que ha quedado aislada por los cierres viales que cumplen 21 días desde la convocatoria al paro de la Conaie en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

El convoy viajará acompañado de la vicepresidenta María José Pinto, el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, prensa, delegados de la Fiscalía General del Estado, Dirección General de Investigación Judicial, personal técnico y logístico de instituciones encargadas de la asistencia humanitaria, precisó las FF.AA..

Asimismo, apuntó que el Bloque de Seguridad realizará operativos de seguridad y control a lo largo del trayecto del convoy.