150 industrias dejarán de producir un día a la semana para ahorrar energía

Unas 150 industrias dejarán de producir un día a la semana para reducir su consumo eléctrico.

El Gobierno y representantes del sector industrial afinan los detalles de un apagón voluntario que empezará a aplicarse durante la próxima semana.

La medida contempla que 150 empresas de alto consumo dejen de producir durante una jornada semanal y se desconecten temporalmente del Sistema Nacional Interconectado.

Alrededor del 90% de las industrias participantes están ubicadas en Guayaquil y Durán, mientras el 10% restante se encuentra en Pichincha, Cuenca y Tungurahua. Las empresas todavía deben definir qué día suspenderán sus actividades.

El objetivo es ahorrar energía

La medida busca aliviar la presión sobre el sistema eléctrico y conservar agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas, especialmente ante la disminución de los niveles en complejos como Mazar.

El Gobierno espera así extender la disponibilidad de generación eléctrica al menos hasta octubre.

El apagón voluntario permitiría un ahorro estimado de 35 megavatios por día, de acuerdo con los cálculos citados en el reporte.

Empresas deberán generar su propia energía

Además, las empresas clasificadas como AV1 y AV2, que están entre las de mayor consumo eléctrico del país, tienen plazo hasta el 15 de diciembre para contar con sus propios planes y sistemas de generación. A partir de esa fecha, el Gobierno prevé desconectarlas del sistema nacional.

Entre las alternativas que analizan las industrias está contratar generación privada, incluso mediante barcazas que ya no mantienen contratos con el Estado, para evitar una paralización de sus operaciones.