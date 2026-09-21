16 incendios forestales permanecen activos en Ecuador este 21 de septiembre

Existen incendios forestales activos en ocho provincias de Ecuador este 21 de septiembre

16 incendios forestales permanecen activos en Ecuador hasta las 08:00 de este lunes 21 de septiembre de 2026, según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las emergencias se concentran en ocho provincias: Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Chimborazo, Pichincha, Carchi y El Oro.

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De esas ocho provincias, las ciudades donde se reportan incendios activos constan: Saraguro, Pujilí, Ambato, Nabón, Riobamba, Loja, Gonzanamá, Calvas, Mejía, Quito, Paute, Guano, Tulcán, Zaruma, Espejo y Portovelo.

En paralelo, otros ocho incendios han sido controlados a escala nacional. Estos se registraron en Azogues, Espíndola, Nabón, Cuenca, Quilanga y Quito, específicamente en los sectores de Yaruquí, Puéllaro e Itchimbía.

Incendio en el cerro Casitagua

En Quito, el incendio forestal registrado en el cerro Casitagua continúa bajo atención de los organismos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos informó que este 21 de septiembre los equipos cumplen su quinto día consecutivo de labores.

"Durante la noche, nuestro personal permaneció en el sitio monitoreando y en labores de control", indicó el Cuerpo de Bomberos, en sus redes sociales.

Para esta jornada, los equipos utilizarán aeronaves no tripuladas con el objetivo de localizar puntos calientes y comenzar trabajos de liquidación, con el fin de evitar que el fuego pueda reactivarse.

El operativo cuenta con más de 150 efectivos, 25 personas destinadas a la gestión de crisis y 36 vehículos. Además, se mantiene el apoyo aéreo de cuatro helicópteros.