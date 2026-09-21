LigaPro se frena por fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve el campeonato y con qué partidos regresará?

El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro entra en una parada obligatoria justo cuando las emociones del torneo empezaban a subir de tono. La LigaPro volverá oficialmente a la actividad el sábado y domingo 10 y 11 de octubre, fecha en la que se disputará íntegramente la segunda jornada de la fase final de la competición.

El motivo principal de este diferimiento responde al calendario internacional y a la ventana oficial de la Fecha FIFA programada para finales de septiembre y los primeros días de octubre. Durante este periodo, la Selección Nacional de Ecuador disputará una serie de encuentros amistosos internacionales en territorio asiático frente a los combinados de Corea del Sur y Japón.

Resultados Fecha 1 - Fase Final LigaPro 2026 Resultados Fecha 1 — Fase Final LigaPro Hexagonal Final (Por el Título) Local Resultado Visitante Estado Aucas 1 - 2 Macará Final LDU Quito 2 - 1 Universidad Católica Final Barcelona SC vs Independiente del Valle Aplazado Cuadrangular Copa Sudamericana Local Resultado Visitante Estado Guayaquil City 1 - 1 Leones del Norte Final CS Emelec 1 - 2 Libertad FC Final Cuadrangular de Permanencia Local Resultado Visitante Estado Técnico Universitario 1 - 1 Delfín SC Final Deportivo Cuenca 1 - 1 Mushuc Runa Final

La partida de piezas fundamentales del medio local hacia la convocatoria de la Tri dejó a varios planteles diezmados. Ante este escenario, amparándose en el reglamento oficial del torneo que permite postergar compromisos cuando una institución aporta tres o más futbolistas a selecciones nacionales, varios clubes solicitaron el aplazamiento formal de sus enfrentamientos.

Caso emblemático de esta disposición fue el pedido realizado por Independiente del Valle para suspender su duelo estelar frente a Barcelona SC, correspondiente a la Fecha 1. Las dirigencias de los distintos equipos alcanzaron un acuerdo con los organizadores de la LigaPro para reprogramar el certamen de manera uniforme y no alterar el ritmo ni la justicia deportiva en la definición del torneo.

Fixture Fecha 2 - Fase Final LigaPro 2026 Programación Fecha 2 — Fase Final LigaPro Hexagonal Final (Por el Título) Local Horario Visitante Estadio Liga de Quito 18:00 Barcelona SC Rodrigo Paz Delgado Independiente del Valle 15:30 Aucas Banco Guayaquil Universidad Católica 13:00 Macará Olímpico Atahualpa Cuadrangular Copa Sudamericana Local Horario Visitante Estadio Guayaquil City 15:30 CS Emelec Christian Benítez Libertad FC 13:00 Leones del Norte Reina del Cisne Cuadrangular de Permanencia Local Horario Visitante Estadio Mushuc Runa 13:00 Técnico Universitario La Cocha Delfín SC 15:30 Deportivo Cuenca Jocay

Esta paralización de aproximadamente dos semanas servirá como un bálsamo de oxígeno para los cuerpos técnicos. Muchas plantillas aprovecharán este receso obligado para recuperar jugadores lesionados, corregir falencias tácticas observadas en las últimas fechas y realizar pequeños trabajos físicos de acondicionamiento antes del exigente esprint final de la temporada.

El ansiado retorno a las canchas el 11 de octubre promete un plato fuerte para los aficionados. El plato principal de la jornada de reinicio estará marcado por el choque entre Liga de Quito y Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un duelo con alto voltaje que comenzará a perfilar a los firmes candidatos al título ecuatoriano.