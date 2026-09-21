LigaPro se frena por fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve el campeonato y con qué partidos regresará?
La primera fecha de los hexagonales y del cuadrangular no se jugó completa. Está pendiente que se reprograme Barcelona vs. IDV.
Encuentro entre Liga de Quito vs. Universidad Católica por el campeonato nacional de fútbol en el estadio Rodrigo Paz.
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Actualizada:
21 sep 2026 - 12:55
El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol LigaPro entra en una parada obligatoria justo cuando las emociones del torneo empezaban a subir de tono. La LigaPro volverá oficialmente a la actividad el sábado y domingo 10 y 11 de octubre, fecha en la que se disputará íntegramente la segunda jornada de la fase final de la competición.
El motivo principal de este diferimiento responde al calendario internacional y a la ventana oficial de la Fecha FIFA programada para finales de septiembre y los primeros días de octubre. Durante este periodo, la Selección Nacional de Ecuador disputará una serie de encuentros amistosos internacionales en territorio asiático frente a los combinados de Corea del Sur y Japón.
La partida de piezas fundamentales del medio local hacia la convocatoria de la Tri dejó a varios planteles diezmados. Ante este escenario, amparándose en el reglamento oficial del torneo que permite postergar compromisos cuando una institución aporta tres o más futbolistas a selecciones nacionales, varios clubes solicitaron el aplazamiento formal de sus enfrentamientos.
Caso emblemático de esta disposición fue el pedido realizado por Independiente del Valle para suspender su duelo estelar frente a Barcelona SC, correspondiente a la Fecha 1. Las dirigencias de los distintos equipos alcanzaron un acuerdo con los organizadores de la LigaPro para reprogramar el certamen de manera uniforme y no alterar el ritmo ni la justicia deportiva en la definición del torneo.
Esta paralización de aproximadamente dos semanas servirá como un bálsamo de oxígeno para los cuerpos técnicos. Muchas plantillas aprovecharán este receso obligado para recuperar jugadores lesionados, corregir falencias tácticas observadas en las últimas fechas y realizar pequeños trabajos físicos de acondicionamiento antes del exigente esprint final de la temporada.
El ansiado retorno a las canchas el 11 de octubre promete un plato fuerte para los aficionados. El plato principal de la jornada de reinicio estará marcado por el choque entre Liga de Quito y Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, un duelo con alto voltaje que comenzará a perfilar a los firmes candidatos al título ecuatoriano.
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