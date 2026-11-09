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Ecuador

20 ríos están desbordados en cuatro provincias de Ecuador este 9 de noviembre

Guayas concentra la mayor cantidad de desbordamientos, seguido de Manabí, Los Ríos y Santa Elena por el fenómeno de El Niño.

Las intensas lluvias han provocado inundaciones en diferentes provincias del país, principalmente en la Costa por El Niño.

API

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

09 nov 2026 - 14:15

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Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 20 ríos y otros cuerpos hídricos en cuatro provincias de Ecuador. 

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00 de este lunes 9 de noviembre de 2026, identifica afectaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas registra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados, con 10 reportes. En Manabí se contabilizan seis, mientras que Los Ríos y Santa Elena registran dos y tres, respectivamente.

¿Dónde están los ríos y cuerpos de agua desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

  1. Guayas:

    • Estero El Cañal – Daule.
    • Río Pula – Daule.
    • Río Jaboncillo – Daule.
    • Río Jaguas – Naranjal.
    • Estero Perinao – Balzar.
    • Río Pula – Santa Lucía.
    • Río Canaan – Pedro Carbo.
    • Río Amarillo – Alfredo Baquerizo Moreno.
    • Estero Loco – Lomas de Sargentillo.
    • Río Milagro – Milagro.

  2. Manabí:

    • Río Viejo – Sucre.
    • Quebrada – Manta.
    • Río Burro – Manta.
    • Río Muerto – Montecristi.
    • Quebrada Ahoga Vaca – Montecristi.
    • Quebrada Chorrillo – Montecristi.

  3. Los Ríos:

    • Río Chilintomo – Babahoyo.
    • Río Catarama – Urdaneta.

  4. Santa Elena:

    • Río California.
    • Río Salanguillo.
    • Río Javita.

Según el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, hasta este lunes 9 de noviembre se contabilizan 12 personas fallecidas, 43 125 afectadas y alrededor de 14 000 damnificadas.

En cuanto a las pérdidas materiales, el balance registra:

  • 13 743 viviendas afectadas.
  • 52 viviendas completamente destruidas.
  • 28 puentes con daños.
  • 27 kilómetros de vías afectadas.

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