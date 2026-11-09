20 ríos están desbordados en cuatro provincias de Ecuador este 9 de noviembre
Guayas concentra la mayor cantidad de desbordamientos, seguido de Manabí, Los Ríos y Santa Elena por el fenómeno de El Niño.
Las intensas lluvias han provocado inundaciones en diferentes provincias del país, principalmente en la Costa por El Niño.
API
Compartir
Actualizado:
09 nov 2026 - 14:15
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 20 ríos y otros cuerpos hídricos en cuatro provincias de Ecuador.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00 de este lunes 9 de noviembre de 2026, identifica afectaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.
Guayas registra el mayor número de cuerpos hídricos desbordados, con 10 reportes. En Manabí se contabilizan seis, mientras que Los Ríos y Santa Elena registran dos y tres, respectivamente.
¿Dónde están los ríos y cuerpos de agua desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Pula – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Río Jaguas – Naranjal.
- Estero Perinao – Balzar.
- Río Pula – Santa Lucía.
- Río Canaan – Pedro Carbo.
- Río Amarillo – Alfredo Baquerizo Moreno.
- Estero Loco – Lomas de Sargentillo.
- Río Milagro – Milagro.
Manabí:
- Río Viejo – Sucre.
- Quebrada – Manta.
- Río Burro – Manta.
- Río Muerto – Montecristi.
- Quebrada Ahoga Vaca – Montecristi.
- Quebrada Chorrillo – Montecristi.
Los Ríos:
- Río Chilintomo – Babahoyo.
- Río Catarama – Urdaneta.
Santa Elena:
- Río California.
- Río Salanguillo.
- Río Javita.
Según el ministro de Infraestructura y presidente del COE Nacional, Roberto Luque, hasta este lunes 9 de noviembre se contabilizan 12 personas fallecidas, 43 125 afectadas y alrededor de 14 000 damnificadas.
En cuanto a las pérdidas materiales, el balance registra:
- 13 743 viviendas afectadas.
- 52 viviendas completamente destruidas.
- 28 puentes con daños.
- 27 kilómetros de vías afectadas.
Compartir