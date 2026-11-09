El Niño 2026 amenaza a Ecuador con superar la intensidad de los fenómenos históricos de 1982 y 1997

Los pronósticos de la NOAA apuntan a que El Niño 2026 podría alcanzar una intensidad récord en Ecuador

El calentamiento del Pacífico ecuatorial por el fenómeno de El Niño 2026 vuelve a poner a Ecuador en alerta. Registros científicos advierten que el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico modifica los patrones de lluvia, temperatura y viento.

Sus efectos pueden extenderse a distintas actividades: desde la agricultura y la pesca hasta la movilidad, la salud y los servicios básicos.

El episodio de 2026 continúa fortaleciéndose. En su informe del 8 de octubre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señaló que las temperaturas del mar superaron los cuatro grados Celsius por encima del promedio en algunos sectores del Pacífico ecuatorial oriental.

El índice Niño 1+2, que incluye las aguas cercanas a Ecuador y Perú, llegó a una anomalía de 3,9 grados.

La NOAA calculó una probabilidad del 83% de que se registre un evento de intensidad récord entre octubre y diciembre de 2026, al compararlo con los episodios registrados desde 1950.

También estimó que existe una probabilidad superior al 83% de que El Niño se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta el período de enero a marzo de 2027.

Una comparación de las anomalías del mar frente a Ecuador, incluida en el material audiovisual proporcionado para este análisis, señala que en octubre de 1997 la temperatura estaba unos 3,7 grados por encima de lo normal, mientras que en el período actual (octubre 2026) habría alcanzado 5,2 grados.

Sin embargo, para comparar ambos episodios también se debe considerar que el océano tropical en su conjunto está más caliente. Por eso, una cifra aislada no permite concluir que el impacto de 2026 será mayor.

¿Qué pasó en Ecuador durante El Niño de 1982 y 1997?

Los antecedentes muestran la dimensión que puede alcanzar este fenómeno. Los episodios de 1982-1983 y 1997-1998 estuvieron entre los de mayor impacto en Ecuador.

Según los registros históricos recopilados por la Secretaría de Gestión de Riesgos a partir de información de la CAF, el evento de 1982-1983 afectó a 46 cuencas hidrográficas, mientras que el de 1997-1998 alcanzó a 40 (Figura 4.2 CAF).

El episodio de 1997-1998 dejó una de las huellas más graves en la historia reciente del país. De acuerdo con las cifras recogidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y atribuidas a la CAF, las lluvias provocaron:

244 fallecidos

147 heridos

52 desaparecidos

20 738 damnificados

31 691 personas afectadas

Las pérdidas económicas llegaron a 2 882 millones de dólares, equivalentes al 17% del Producto Interno Bruto de Ecuador en 1997.

Las precipitaciones comenzaron antes de lo habitual en la Costa y se mantuvieron durante varios meses.

En Guayaquil, la temporada lluviosa se adelantó a octubre de 1997 y las precipitaciones alcanzaron su punto máximo en abril de 1998, con 1 138 milímetros acumulados en ese mes, según el documento de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Mapas históricos de inundaciones en Ecuador por el fenómeno El Niño CAF 2000

Los sectores que sufrieron los mayores daños

El impacto no se limitó a las inundaciones. El informe histórico de la CAF registró pérdidas en actividades productivas, infraestructura y servicios. Entre los sectores más afectados estuvieron:

Agricultura y ganadería

Pérdidas superiores a 1 200 millones de dólares, con cultivos como banano, arroz y maíz entre los más perjudicados.

Carreteras y transporte

Daños en miles de kilómetros de vías y puentes, con comunidades y zonas productivas que quedaron aisladas.

Vivienda

Miles de familias perdieron sus casas o tuvieron que abandonar sus hogares.

Salud y educación

Afectaciones en centros de atención, escuelas y sistemas de agua potable y alcantarillado.

Pesca y turismo

Cambios en las condiciones del mar, daños en zonas costeras y dificultades para llegar a destinos turísticos.

La red vial fue uno de los puntos más vulnerables. Las crecidas de los ríos, los deslizamientos y la erosión afectaron carreteras y puentes.

El daño interrumpió el traslado de productos agrícolas, dificultó el acceso a poblaciones y encareció el transporte.

En varios sectores, las comunidades quedaron incomunicadas durante semanas o meses.

¿Qué debe observar Ecuador ante el nuevo fenómeno de El Niño?

Los registros también muestran que algunas zonas han sufrido afectaciones recurrentes. De las 56 cuencas hidrográficas impactadas durante los eventos de 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998, 36 registraron daños en al menos dos de esos episodios.

Entre ellas están las cuencas de los ríos:

Guayas

Taura

Cañar

San Pablo

Naranjal

Santa Rosa

Arenillas

Para el episodio actual (2026), el seguimiento del océano y de las condiciones atmosféricas es clave. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Secretaría de Gestión de Riesgos mantienen una sección de seguimiento de El Niño y publica información del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN) de forma permanente en su sitio web: alertasecuador.gob.ec

El Banco Central del Ecuador (BCE) cuantifica el impacto potencial del Fenómeno de El Niño (FEN) mediante el Instrumento de Programación Macroeconómica para el Ecuador (IPMEC)

Posible impacto económico

El Banco Central del Ecuador (BCE) en su Programación Macroeconómica 2026-2030, cuantifica el impacto potencial del Fenómeno de El Niño (FEN) mediante el Instrumento de Programación Macroeconómica para el Ecuador (IPMEC).

Este documento detalla la evolución esperada en los sectores real, fiscal, externo y monetario, considerando tanto los desafíos internos como la inestabilidad global y los conflictos geopolíticos. Asimismo, analiza los efectos potenciales de amenazas climáticas, como el fenómeno de El Niño, sobre la producción agrícola y los precios de los alimentos.

Los efectos más severos sobre la actividad productiva y el PIB se proyectan principalmente para el año 2027.

Para dimensionar el efecto en dólares, el escenario base de proyección para 2027 contempla un PIB nominal de USD 142 725 millones y un PIB real (cadena monetaria 2018=100) de USD 123 425 millones (con un crecimiento esperado de 2,5%).

En un escenario de fenómeno de El Niño con impacto moderado podría representar una pérdida relativa de aproximadamente USD 617 millones encadenados en el PIB real (o cerca de USD 714 millones en términos nominales) respecto al escenario base.

Y en un escenario de impacto fuerte de El Niño, restaría 1,4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PIB.

Esto es un valor equivalente estimado de pérdida de aproximadamente USD 1 728 millones encadenados en el PIB real (o cerca de USD 1 998 millones nominales, es decir, alrededor de USD 2 000 millones) en comparación con el escenario base.

Principales recomedaciones

La preparación también requiere atención a las señales de riesgo en cada localidad. Entre las principales recomendaciones para la población están:

Consultar los reportes oficiales del clima y las alertas de las autoridades.

Evitar cruzar calles, quebradas o ríos con agua acumulada o corrientes fuertes.

No arrojar basura en calles, sumideros ni alcantarillas.

Identificar rutas seguras y preparar documentos y artículos esenciales ante una posible evacuación.

Mantenerse alejado de taludes inestables y reportar deslizamientos o desbordamientos.

El Niño de 2026 tiene potencial para convertirse en uno de los episodios más intensos desde que existen registros modernos, según los pronósticos de la NOAA.

Los antecedentes de 1982-1983 y 1997-1998 muestran la dimensión de los daños que puede provocar; las autoridades advierten que el seguimiento oportuno y la preparación son fundamentales para reducir los riesgos.