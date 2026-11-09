Policía incauta 450 kilos de cocaína ocultos en un camión en Imbabura

La Policía Nacional decomisó 450 kilos de cocaína escondidos en un camión durante un operativo en Mascarilla, Imbabura.

La Policía Nacional decomisó 450 kilogramos de cocaína durante un operativo realizado en el sector de Mascarilla, parroquia Ambuquí, provincia de Imbabura. El procedimiento fue informado este lunes 9 de noviembre de 2026.

Los agentes interceptaron un camión durante labores de control, tras detectar una actitud sospechosa. Durante la inspección encontraron 452 paquetes de droga escondidos en un compartimiento oculto.

Según la Policía, el cargamento equivale aproximadamente a 4,5 millones de dosis de la droga.

¿Cómo estaba escondida la droga en el camión?

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un perro detector de sustancias ilícitas, que alertó sobre la posible presencia de droga.

Los uniformados descubrieron que el camión tenía un sistema mecánico que permitía levantar el cajón de carga para acceder a un compartimiento secreto.

En ese espacio estaban almacenados los paquetes, que fueron retirados y sometidos a una prueba preliminar de identificación, cuyo resultado fue positivo para cocaína.

Un detenido y droga valorada en USD 18 millones

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que durante el operativo fue detenido Jefferson Tupe, de 28 años, quien conducía el camión.

El funcionario señaló que el cargamento tendría un valor aproximado de USD 18 millones en el mercado estadounidense.

Por su parte, la Policía Nacional estimó que la droga incautada representaría una afectación económica superior a USD 31 millones en el mercado europeo. Ambas cifras corresponden a estimaciones de las autoridades.

Además de la sustancia ilícita, los agentes incautaron el vehículo, un celular y dinero en efectivo.

El conductor fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. La procedencia y el destino del cargamento continúan bajo investigación.