17 cauces presentan tendencia a incrementar su nivel y permanecen bajo vigilancia

Ecuador registra 22 cuerpos hídricos desbordados, según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos correspondiente a este sábado 21 de noviembre.

Las alertas se distribuyen en las provincias de Guayas, Galápagos, Los Ríos y Santa Elena, donde las autoridades mantienen el seguimiento de ríos, esteros y cañadas.

Guayas es la provincia con más desbordamientos, con 12 eventos reportados. Entre los cuerpos de agua afectados constan los ríos Daule, Jaboncillo, Pula, Bachillero, Los Amarillos y Culebra, además de los esteros El Cañal, San Juan, Guabito y Miraflora, y un canal sin nombre.

Los eventos se ubican en sectores de los cantones Daule, Balzar, Pedro Carbo, Simón Bolívar, Naranjal, Palestina, Durán y Colimes.

En Galápagos se reportan cuatro desbordamientos, todos en el cantón Santa Cruz, parroquia Bellavista.

Las cañadas afectadas son El Aguacatal, Los Túneles, El Cascajo y Divino Niño.

La situación se mantiene bajo seguimiento debido a las lluvias registradas en la isla.

Por su parte, Los Ríos registra tres cuerpos hídricos desbordados: el río Chilintomo, en Babahoyo; el río Macul, en Vinces; y el río Salampe, en Urdaneta.

Estos eventos se suman a las alertas por inundaciones que afectan a distintos sectores de la provincia.

En Santa Elena también se reportan tres desbordamientos: los ríos La Bellita, Ebanito y Dos Mangas, ubicados en el cantón Santa Elena.

Con estos registros, la provincia completa los 22 eventos identificados en el informe nacional.

Otros 17 cauces podrían aumentar su nivel

El reporte también advierte que 17 cuerpos hídricos presentan tendencia a incrementar su nivel.

Estos cauces permanecen bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevos desbordamientos, especialmente si continúan las precipitaciones en las zonas afectadas.

Entre las provincias que no registran desbordamientos confirmados en este informe están Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas. Sin embargo, también presentan cuerpos de agua con tendencia a aumentar su nivel, por lo que se mantiene el monitoreo.

Las autoridades mantienen la vigilancia de los cuerpos hídricos para coordinar acciones preventivas ante posibles emergencias.