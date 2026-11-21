Las votaciones seccionales están previstas para el domingo 29 de noviembre.

Cinco candidatos a alcaldías en Ecuador han sido mencionados en investigaciones por presuntos delitos o posibles tramas de corrupción, según información difundida por la Fiscalía y autoridades del Gobierno.

El caso más reciente involucra al alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, cuya vivienda y varias dependencias municipales fueron allanadas el miércoles 11 de noviembre, un día antes del inicio de la campaña electoral.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo, denominado caso Naranjal, responde a una investigación sobre una presunta estructura de corrupción dentro del Municipio, relacionada con posibles delitos de tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros.

Rivera ha rechazado las acusaciones y ha señalado que forman parte de una campaña en su contra.

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Los cinco candidatos mencionados en investigaciones

Antes de la intervención en Naranjal, otras autoridades y candidatos también fueron señalados en investigaciones judiciales.

1. Gabriel Balladares, candidato a la Alcaldía de Playas

El alcalde de Playas, Gabriel Balladares, fue retenido durante el operativo denominado Marea, ejecutado el viernes 30 de octubre de 2026. La Fiscalía realizó allanamientos en seis inmuebles del cantón como parte de una investigación por presunto peculado.

Sin embargo, el funcionario cuenta con inmunidad electoral, por lo que no puede ser detenido ni procesado penalmente mientras se mantenga esa protección establecida en el Código de la Democracia.

2. Jaime Estrada Bonilla, aspirante a la Alcaldía de Manta

El candidato a la Alcaldía de Manta, Jaime Estrada Bonilla, fue detenido en Panamá en medio de una investigación por una presunta trama de narcotráfico.

El caso tomó relevancia el 5 de noviembre, cuando se hizo público un pedido de Estados Unidos relacionado con cargos penales en ese país. En la investigación también aparece mencionado Jacobo Bucaram. Según el Gobierno Nacional, esa investigación la realizó la DEA y la maneja un fiscal de EE.UU.

A diferencia de los demás aspirantes, Estrada fue capturado fuera de Ecuador, por lo que su situación se desarrolla bajo la jurisdicción de las autoridades panameñas.

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3. Fiorella Icaza, candidata a la Alcaldía de Guayaquil

La aspirante Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, está procesada por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Goleada.

En esta causa también están procesados Alvarez y otras 25 personas, quienes son investigados por supuestamente movilizar grandes cantidades de dinero provenientes de la comercialización irregular de combustibles.

El proceso se encuentra en etapa de audiencia preparatoria de juicio. El juez rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas de algunos procesados.

Icaza cuenta con inmunidad electoral hasta la proclamación de los resultados de las votaciones del 29 de noviembre.

En un video difundido en redes sociales cuestionó las actuaciones de las autoridades y sostuvo que la investigación constituye una "persecución política" contra su familia.

4. Pabel Muñoz, candidato a la reelección en Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también ha enfrentado cuestionamientos en medio de una investigación por presunto peculado en el Municipio capitalino.

El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia, el 19 de octubre, por presuntos delitos de concusión y cohecho, relacionada con el supuesto cobro de aportes económicos a funcionarios del Municipio de Quito.

Además, el 21 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron tres allanamientos como parte de una investigación por presunto peculado. Las intervenciones se efectuaron en las oficinas de la Alcaldía de Quito.

Las diligencias también se extendieron a las oficinas de Gerencia, Secretaría General y Gestión Documental de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

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Los allanamientos coincidieron con la presentación de dos denuncias por parte del concejal de oposición Michael Aulestia ante la Fiscalía General. El edil denunció presuntas irregularidades relacionadas con delitos de peculado y lavado de activos en contratos adjudicados por la Epmmop.

Aulestia precisó que sus denuncias no están dirigidas contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sino contra funcionarios municipales y personas cercanas al Burgomaestre.

Durante los allanamientos no se reportaron personas detenidas y Pabel Muñoz no figura como procesado.

El Municipio de Quito pidió que las investigaciones se desarrollen con pruebas y respeto al debido proceso. Además, recordó que un allanamiento no constituye una sentencia ni implica una declaración de culpabilidad.

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5. Juan Carlos Rivera, candidato a la Alcaldía de Naranjal

El alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, completa la lista de aspirantes mencionados en investigaciones judiciales. Su vivienda y varias oficinas municipales fueron intervenidas el 11 de noviembre como parte de una indagación por presuntos actos de corrupción.

Las autoridades rastrean posibles delitos de tráfico de influencias y falsificación y uso de documentos falsos. El funcionario ha rechazado los señalamientos y los ha atribuido a una supuesta campaña en su contra.

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¿Por qué los candidatos no pueden ser procesados?

El artículo 108 del Código de la Democracia establece que los candidatos no pueden ser privados de libertad ni procesados penalmente desde la calificación de su candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales.

La normativa contempla excepciones para los casos de delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar.

Una vez proclamados los resultados, podrán activarse los procesos penales correspondientes. Además, quienes resulten electos accederán al fuero de Corte Nacional o Provincial, con excepción de los delitos de violencia intrafamiliar.

Falta una semana para que Ecuador regrese a las urnas para elegir a las nuevas autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Las votaciones están previstas para el domingo 29 de noviembre.