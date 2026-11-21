El área afectada en el cerro Santa Ana fue acordonada como medida de seguridad.

Un movimiento de tierra provocó el colapso de un muro de contención en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, a la altura del edificio Astillero, este sábado 21 de noviembre del 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil señaló que el área fue acordonada como medida de seguridad.

Además, indicó que producto del colapso no se reportan personas heridas.

Deslizamiento de tierra afecta a Puerto Santa Ana

La alerta por el deslizamiento de tierra en Puerto Santa Ana movilizó a una unidad de combate del Cuerpo de Bomberos hasta el sector ubicado junto al edificio Astillero.

Al llegar, el personal verificó que un muro de contención había cedido y colapsado.

Acordonan el área como medida de seguridad

Tras constatar los daños, el personal delimitó el sitio para evitar que las personas se acerquen al área afectada.

La unidad permanece en el lugar bajo custodia, mientras se mantiene la vigilancia de la zona.