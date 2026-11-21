Las intensas lluvias mantienen bajo el agua a varios sectores de la isla Santa Cruz.

Una nueva emergencia por severas inundaciones se registró este sábado 21 de noviembre del 2026 en la isla Santa Cruz y tres de sus barrios.

Las familias de La Cascada y parte de los barrios La Unión y Matazarnos, en la isla Santa Cruz, Galápagos, fueron evacuadas ante las inundaciones.

Las lluvias provocaron que el agua ingrese a las viviendas y cubra calles de estos sectores.

Suspenden temporalmente el servicio eléctrico

Como medida preventiva, Elecgalápagos suspendió temporalmente el suministro eléctrico en el sector La Cascada.

La decisión busca proteger a los habitantes y evitar daños en la infraestructura eléctrica debido a la presencia de agua.

La empresa mantiene el monitoreo de las condiciones y restablecerá el servicio cuando existan garantías de seguridad.