Más de 300 personas han sido detenidas por especulación tras eliminación de subsidio al diésel
Las comisarías e intendencias emprendieron controles de precios para evitar la especulación tras la eliminación del subsidio al diésel.
Autoridades realizan controles de precios tras eliminación del subsidio al diésel.
Actualizada:
25 sep 2025 - 10:42
El Gobierno ecuatoriano reportó que 304 personas han sido detenidas por especulación tras la eliminación del subsidio al diésel.
El Ministerio de Gobierno indicó que se han recibido 1 188 denuncias y 304 personas fueron detenidas entre el 13 y 24 de septiembre de 2025.
En ese período se han ejecutado 11 638 operativos en 24 421 establecimientos.
De acuerdo con el Gobierno, se han clausurado 40 establecimientos. En Guayas, Esmeraldas y El Oro, seis en cada una.
En Sucumbíos fueron 5; en Zamora Chinchipe, 4; en Santa Elena, 3; en Cañar, Santo Domingo y Chimborazo, 2; y en Cotopaxi, Pastaza, Bolívar y Loja, uno en cada provincia.
¿Cómo denunciar?
- Ingrese a https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec/
- Se desplegará un formulario de denuncia.
- Seleccionar el tipo de denuncia y describir los hechos.
- Llenar datos del lugar donde ocurrió la especulación: provincia, ciudad, dirección.
- Se puede adjuntar una fotografía como evidencia.
- No es necesario poner nombre, ni tampoco la cédula, pues las denuncias son anónimas
- Finalmente se debe dar clic en la opción enviar denuncia.
Además de la vía digital, los ciudadanos también pueden presentar denuncias en las oficinas de Gobernaciones, Intendencias y Comisarías de Policía en todas las provincias del país.
