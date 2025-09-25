Más de 300 personas han sido detenidas por especulación tras eliminación de subsidio al diésel

El Gobierno ecuatoriano reportó que 304 personas han sido detenidas por especulación tras la eliminación del subsidio al diésel.

El Ministerio de Gobierno indicó que se han recibido 1 188 denuncias y 304 personas fueron detenidas entre el 13 y 24 de septiembre de 2025.

En ese período se han ejecutado 11 638 operativos en 24 421 establecimientos.

De acuerdo con el Gobierno, se han clausurado 40 establecimientos. En Guayas, Esmeraldas y El Oro, seis en cada una.

En Sucumbíos fueron 5; en Zamora Chinchipe, 4; en Santa Elena, 3; en Cañar, Santo Domingo y Chimborazo, 2; y en Cotopaxi, Pastaza, Bolívar y Loja, uno en cada provincia.

¿Cómo denunciar?

Ingrese a https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec/

Se desplegará un formulario de denuncia.

de denuncia. Seleccionar el tipo de denuncia y describir los hechos.

y describir los hechos. Llenar datos del lugar donde ocurrió la especulación: provincia, ciudad, dirección.

del lugar donde ocurrió la especulación: provincia, ciudad, dirección. Se puede adjuntar una fotografía como evidencia.

como evidencia. No es necesario poner nombre, ni tampoco la cédula, pues las denuncias son anónimas

Finalmente se debe dar clic en la opción enviar denuncia.

Además de la vía digital, los ciudadanos también pueden presentar denuncias en las oficinas de Gobernaciones, Intendencias y Comisarías de Policía en todas las provincias del país.