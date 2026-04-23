Video revela crimen de Carolina Flores: Reina de belleza recibió disparos de su suegra

Nuevos detalles surgen en el caso del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana. Un video de seguridad difundido el 22 de abril de 2026 captó el momento en que su suegra, Erika María Herrera, le habría disparado 12 veces en su vivienda en Polanco, Ciudad de México.

Este crimen ha conmocionado a México, donde se lo investiga como feminicidio. Su suegra es la principal sospechosa por el hecho, pero se encuentra prófuga.

Flores fue asesinada con varios disparos el 15 de abril, pero su esposo, Alejandro Sánchez, reportó el crimen un día después, lo que ha generado cuestionamientos.

En videos difundidos en redes sociales se observa a Flores vistiendo una salida de cama. Aparentemente tuvo una discusión con su suegra, quien la increpa y sigue hasta la cocina.

La imagen lejana muestra a la suegra entrando detrás de ella a la cocina y se escucha un disparo. A esto le sigue un quejido de la reina de belleza y luego media docena de disparos.

"¿Qué hiciste mamá?", dice el esposo de Flores, quien lleva al hijo de ambos en brazos cuando se acercó a la cocina tras escuchar los disparos.

La mujer responde enseguida "me hizo enojar" y luego añade algunas palabras más y sale del lugar.

El hecho quedó captado en la cámara de seguridad de la vivienda cerca del mediodía.

La necropsia reveló que la reina de belleza murió con 12 impactos de bala, seis en la cabeza y otros seis en el tórax.

Sánchez presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México un día después del hecho, el 16 de abril. Las autoridades acudieron a su departamento y hallaron una pistola calibre 9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas.

'Él se preocupó por el bebé'

En una entrevista de la madre de Flores, Reyna Gómez Molina, al programa mexicano '¡Siéntese quien pueda!', dijo que su yerno no acudió a la Fiscalía de inmediato porque temía ser detenido y que su hijo pasar a una casa hogar.

Gómez cuestionó a su yerno por permanecer en la casa con el cuerpo de su hija todo un día antes de denunciar ante la Fiscalía el crimen.

Según la respuesta de Sánchez, "se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (a su hija) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, recalcó la madre de la víctima.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”, recordó Gómez.

La madre dijo al medio mexicano que fue su yerno quien le informó de la muerte de Flores y le dijo que su madre le había disparado.

“‘¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’", añadió Gómez.