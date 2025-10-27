Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Decenas de actividades organizadas en Cuenca para el Feriado de noviembre de 2025

En Cuenca se han preparado más de 230 actividades gastronomicos, conciertos y religiosos para el feriado que se junta con el de Difuntos.

Cuenca celebrará en noviembre 205 años de Independencia.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

27 oct 2025 - 20:05

Cuenca celebrará 205 años de Independencia este 3 de noviembre de 2025. Decenas de actividades se han preparado para el festejo.

La Alcaldía de Cuenca busca posicionar a la ciudad como 'Destino Turístico Premium del Ecuador'.

"Más de 230 eventos culturales, artísticos, gastronómicos y recreativos nos invitan a disfrutar de Cuenca con orgullo, a recorrerla, a sentirla", dijo el alcalde Cristian Zamora  cuando se presentó la agenda de actividades.

Para motivar a propios y ajenos a visitar la ciudad, este año se ha preparado un pasaporte que debe ser sellado en diferentes puntos turísticos. Estos son:

  • Parque del Ferrocarril, ubicado en Gapal
  • Parada del Tranvía en Santo Domingo
  • Feria del CIDAP stand Banco del Austro - Sipy
  • Mercado 10 de Agosto (Calle Larga 11-47)

Martes, 28 de octubre de 2025  

  • Foro Nacional “El Silencio que Duele”: 09:30 Lugar: Teatro Sucre (Sucre y Luis Cordero)
  • Entrega de instrumentos musicales “Siente y suena la Casa de la Juventud”: 15:00 Lugar: Casa de la Juventud (Latinoamericana y Brasil)
  • Tango en La Cigale: 18:30 Lugar: La Cigale (Honorato Vázquez y Luis Cordero)

Miércoles, 29 de octubre de 2025  

  • Fábrica de Ideas 2.0: 09:00 Lugar: Cámara de Comercio de Cuenca (Federico Malo 1-90)
  • Inauguración Estación 10 - El Valle (Bomberos Cuenca): 10:00 Lugar: Centro Parroquial El Valle, parte posterior de la iglesia.
  • Miércoles de Salsa Casino: 18:30 Lugar: El Totem, Plaza del Otorongo, Av. 3 de Noviembre.
  • Evento Cultural (Dirección Municipal de Cultura): 19:00 Lugar: Teatro Casa de la Cultura (Luis Cordero y Presidente Córdova)

Jueves, 30 de octubre de 2025  

  • Feria de Emprendimientos de Mujeres “Amor por Cuenca”: 08:00 Lugar: Casa de la Mujer (General Torres y Presidente Córdova)
  • Embanderamiento de la Ciudad: 09:00 Lugar: Hemiciclo del Parque Calderón
  • Colocación de la primera piedra del Parque Vial de Ricaurte: 11:00 Lugar: Av. 25 de Marzo, sector Buena Esperanza.
  • Inauguración de la Nueva Plataforma Narancay: 12:00 Lugar: Circunvalación Sur y ribera del río Tarqui
  • Feria Gastronómica de los CEIM: 10:00 Lugar: Plazoleta de Santo Domingo
  • XXIII Festival de Artesanías de América – Acto inaugural y entrega de medallas CIDAP: 18:00 Lugar: Casona del CIDAP (Paseo Tres de Noviembre y escalinata Francisco Sojos J.)
  • Cine de Terror en la Casa de las Posadas: 19:00 Lugar: Casa Patrimonial Municipal Las Posadas (Gran Colombia y Octavio Cordero)
  • Festival Artístico Vive Cuenca: Vallenatos: 20:00 Lugar: Parque Curiquingue (Antisana y Culebrillas) Artistas: Los Inquietos del Vallenato, Luis Mateus, Constelación Vallenata y Beth River

Viernes, 31 de octubre de 2025  

  • Desfile Estudiantil “Guardianes del Futuro”: 08:00 Recorrido: desde San Blas hasta San Sebastián.
  • Homenaje al Cielo: 09:00 Lugar: Plazoleta Cruz del Vado (Juan Montalvo y Calle de la Cruz)
  • Rutas de leyenda: Tranvía, Criptas y Fantasmas: 19:00 Lugares: Catedral Vieja (Luis Cordero y Sucre) y Museo de las Conceptas (Hermano Miguel y Juan Jaramillo)
  • Concierto “Festejemos a Cuenca con la Inmortalidad del Pasillo”: 20:00 Lugar: Teatro Casa de la Cultura (Luis Cordero y Presidente Córdova)

Sábado, 1 de noviembre de 2025  

  • Elección de la Chola Cuencana: 13:00 Lugar: Parroquia Sinincay, Estadio del Salado
  • Festivales Gastronómicos de la Don Bosco / Festival del Tradicional Hornado Cuencano: 09:00 a 21:00 Lugar: Av. Don Bosco (desde Av. Loja hasta Av. 12 de Octubre)
  • Festival Raíces: Cuenca Vive su Tradición: 10:00 Lugar: Plazoleta de El Vado (Juan Montalvo y La Condamine)
  • Festival Gastronómico – Mercado 10 de Agosto: 11:00 Lugar: Patio Central del Mercado 10 de Agosto (Calle Larga y General Torres)
  • Final Nacional de Freestyle “HalloFree”: 18:00 Lugar: Escalinatas Juana de Oro
  • Anime Sinfónico: 19:30 Lugar: Teatro Casa de la Cultura (Luis Cordero y Sucre)
  • Fiestas de Cuenca, DJ Karlo (México): 20:00 Lugar: Nila Rooftop (Autopista y vía a Turi, Cardeca Business Center)

Domingo, 2 de noviembre de 2025   

  • Festivales Gastronómicos de la Don Bosco / Festival de las Cascaritas, la Fritada y el Sancocho: 09:00 a 21:00 Lugar: Av. Don Bosco (desde Av. Loja hasta Av. 12 de Octubre)
  • Eucaristía Campal por los Fieles Difuntos: 10:00 Lugar: Cementerio Patrimonial de Cuenca (Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte)
  • Festival Artístico Vive Cuenca: Noche Cuencana: 19:00 Lugar: Barrio Todos Santos (Juan Jaramillo y Mariano Cueva)
  • Mapping en el Mausoleo de Personajes Ilustres: 19:00 Lugar: Cementerio Patrimonial de Cuenca
  • Fiestas de Cuenca con DJ Chuy (Guatemala): 20:00 Lugar: Nila Rooftop (Autopista y vía a Turi, Cardeca Business Center)
  • Rave Maldito con Manuel de la Mar: 21:00 Lugar: Casa Groove (La Condamine y Juan Montalvo)

Lunes, 3 de noviembre de 2025   

  • Misa de Acción de Gracias: 08:00 Lugar: Catedral de la Inmaculada Concepción (Benigno Malo y Mariscal Sucre)
  • Sesión Solemne por la Independencia de Cuenca: 10:30 Lugar: Salón de la Ciudad (Sucre y Luis Cordero)
  • Festival del Cuy Cuencano (Don Bosco): 09:00 a 21:00 Lugar: Av. Don Bosco (desde Av. Loja hasta Av. 12 de Octubre)
  • Competencia Nacional de Coches de Madera: 15:00 Recorrido: Calle Larga y Benigno Malo, bajada de Todos Santos hasta Av. 12 de Abril y Federico Malo
  • Festival Artístico Vive Cuenca: Noche Cuencana de Rock: 19:00 Lugar: Parque El Ángel (Latinoamericana y Malvinas)

