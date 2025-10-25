Estos son los feriados nacionales y locales en Ecuador este noviembre de 2025
Noviembre tiene dos feriados nacionales que se unen en uno de los asuetos más esperados del año. Pero también hay festividades locales.
25 oct 2025 - 22:22
En noviembre se unen los feriados del Día de Difuntos y la independencia de Cuenca, el 2 y 3, respectivamente.
Este año los días de asueto serán el lunes 3 y martes 4 de noviembre. Los feriados de Difuntos y de la Independencia de Cuenca se trasladan a estos días de acuerdo con la Ley de Feriados.
A los dos días libres se suman los de fin de semana, por lo que son cuatro días seguidos. Estos feriados aplican a nivel nacional.
Además, a nivel local hay varios feriados durante el mes de noviembre:
- 4 de noviembre - Independencia de Azogues
- 4 de noviembre - Cantonización de Manta
- 10 de noviembre - Independencia de Guaranda
- 11 de noviembre - Fundación de Riobamba
- 11 de noviembre - Independencia de Latacunga
- 12 de noviembre - Independencia de Ambato
- 15 de noviembre - Fundación de Tena
- 18 de noviembre - Independencia de Loja
- 26 de noviembre - Cantonización de Daule
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que, si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
