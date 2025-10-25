Estos son los feriados nacionales y locales en Ecuador este noviembre de 2025

Los feriados de noviembre son unos de los más esperados del año.

Dos nuevos feriados se aproximan para noviembre de 2025 en Ecuador. Estos son unos de los más esperados del año.

En noviembre se unen los feriados del Día de Difuntos y la independencia de Cuenca, el 2 y 3, respectivamente.

Este año los días de asueto serán el lunes 3 y martes 4 de noviembre. Los feriados de Difuntos y de la Independencia de Cuenca se trasladan a estos días de acuerdo con la Ley de Feriados.

A los dos días libres se suman los de fin de semana, por lo que son cuatro días seguidos. Estos feriados aplican a nivel nacional.

Además, a nivel local hay varios feriados durante el mes de noviembre:

4 de noviembre - Independencia de Azogues

4 de noviembre - Cantonización de Manta

10 de noviembre - Independencia de Guaranda

11 de noviembre - Fundación de Riobamba

11 de noviembre - Independencia de Latacunga

12 de noviembre - Independencia de Ambato

15 de noviembre - Fundación de Tena

18 de noviembre - Independencia de Loja

26 de noviembre - Cantonización de Daule

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que, si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.