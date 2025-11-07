Agencia Nacional de Tránsito reprograma turnos para licencias por fallas en sistema informático

El sistema informático de la ANT presentó fallas este viernes 7 de noviembre del 2025.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó este viernes 7 de noviembre de 2025 que su sistema AXIS 4.0, la plataforma digital que gestiona los principales trámites vehiculares del país, presenta fallas.

En un comunicado, la entidad explicó que su equipo técnico trabaja “de manera prioritaria” para solucionar las intermitencias detectadas en los últimos días y restablecer la atención en el menor tiempo posible.

El anuncio llega apenas un día después de que una vocera de la institución asegurara que no existían reportes de problemas, pese a una alerta pública emitida por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil sobre demoras en la entrega de documentos vehiculares.

Debido a esta situación, la ANT reagendó los turnos previstos para este viernes. Los usuarios deberán acudir entre el 10 y el 14 de noviembre, en las mismas agencias y horarios originalmente asignados, portando su turno impreso y los requisitos correspondientes.

La ATM informó que la caída del sistema afecta también procesos como la emisión de matrículas, el bloqueo y desbloqueo de vehículos, la entrega de duplicados y la obtención del certificado único vehicular.

Además, las multas generadas por infracciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) podrían tardar en reflejarse en la base de datos mientras persista la falla.

AXIS 4.0 es la plataforma tecnológica sobre la cual la ANT centraliza la información y los servicios relacionados con la matriculación y las licencias de conducir en todo el país. Cuando el sistema presenta fallas, la atención ciudadana se ve afectada a escala nacional.