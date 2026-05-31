Lluvias: Cómo proteger tus documentos y equipos en inundaciones

Guía práctica para salvar documentos y electrodomésticos del agua

Las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones vuelven a poner en alerta a miles de familias en Ecuador.

En medio de una emergencia, perder documentos personales o equipos electrónicos puede complicar aún más la situación.

Tomar medidas simples para proteger información y objetos de valor se vuelve importante antes de que ocurra una inundación.

Las temporadas de lluvias y los efectos asociados al fenómeno de El Niño suelen provocar daños en viviendas, negocios y oficinas.

Entre las pérdidas más frecuentes están:

Cédulas

Pasaportes

Escrituras

Computadoras

Celulares

Electrodomésticos

Cómo proteger documentos

Uno de los primeros pasos es guardar los documentos personales en fundas herméticas o carpetas plásticas resistentes al agua.

El resguardo debe incluir cédulas, pasaportes, partidas de nacimiento, escrituras, pólizas y libretas bancarias.

También se aconseja digitalizar los documentos más importantes y almacenarlos en plataformas en la nube o memorias externas.

De esa forma, las personas podrán acceder a la información incluso si los papeles físicos se dañan durante una emergencia.

Otro consejo es mantener estos archivos en lugares altos dentro de la vivienda y alejados de ventanas, filtraciones o zonas donde pueda acumularse agua.

En sectores vulnerables a inundaciones, muchas familias optan por tener una mochila de emergencia con copias de documentos y artículos básicos.

Cómo evitar daños en celulares y electrodomésticos

Desde instituciones como Cuerpo de Bomberos y Gestión de Riesgos se recomienda desconectar equipos electrónicos ante alertas de inundación o cortes eléctricos.

Computadoras, televisores, routers y electrodomésticos pueden sufrir daños irreversibles por cortocircuitos o humedad.

En el caso de celulares y laptops, se aconseja usar fundas impermeables y mantener cargadores, baterías externas y cables en bolsas selladas.

También es indispensable mantener copias de seguridad frecuentes de fotografías, contactos y archivos personales.

Qué hacer si los electrodomésticos se mojan

Si un aparato entra en contacto con agua, la recomendación es no encenderlo de inmediato.

Primero debe secarse completamente y, en algunos casos, ser revisado por un técnico.

Encender un dispositivo mojado puede generar daños permanentes en los circuitos internos.

Las autoridades mantienen alertas por posibles lluvias intensas en varias zonas del país y recomiendan que las familias preparen planes de emergencia y protejan sus pertenencias antes de una eventual evacuación.