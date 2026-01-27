Agentes del ICE habrían intentado ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, habrían intentado ingresar a la sede del Consulado de Ecuador en Minneapolis, la mañana de este martes 27 de enero.

El hecho que quedó registrado en video se produjo desafiando la inmunidad diplomática del recinto ecuatoriano. En las imágenes se observa a los oficiales del ICE forzando la entrada mientras funcionarios bloqueaban el paso bajo la consigna: “Esto es un consulado, tú no puedes ingresar aquí”.

El incidente se da en la misma ciudad donde dos ecuatorianos menores de edad han sido detenidos en redadas que han causado indignación mundial por el accionar de los agentes.

Según, reporta el portal Primicias una fuente habría señalado que los agentes parecían perseguir a un ecuatoriano que entró al Consulado para esconderse.

Desde la Cancillería aún no se ha emitido un pronunciamiento sobre el incidente. Sin embargo, en su cuenta de X, publicó en horas de la mañana de este martes 27, recomendaciones para ciudadanos ecuatorianos que enfrenten emergencias en Estados Unidos.

Durante 2025 el ICE detuvo a más de 9 200 ecuatorianos que se encontraban en suelo norteamericano, lo que levantó severas críticas desde organizaciones de derechos humanos.