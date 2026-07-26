Agentes se llevan la herramienta de trabajo de una adulta mayor mientras ingresó a una tienda

Agentes se llevan la herramienta de trabajo de una adulta mayor en Latacunga.

Una intervención de personal del Municipio de Latacunga generó indignación luego de un video mostrara como agentes se llevan el carrito de trabajo de una comerciante de la tercera edad, mientras esta ingresó a una tienda.

El hecho se registró en el sector El Salto el 24 de julio. De acuerdo con el material audiovisual, la mujer dejó su carrito estacionado frente a un negocio para realizar unas compras.

Durante ese lapso, funcionarios municipales llegaron al sitio y procedieron a llevarse rápidamente el carrito sin que la propietaria estuviera presente.

La comerciante intentó recuperar su herramienta de trabajo

Al salir, la comerciante emprendió una carrera con la intención de recuperar el vehículo, aunque los agentes ya se habían alejado del lugar.

El carro contenía utensilios empleados en la preparación y expendio de bebidas, entre ellos recipientes, vasos y otros implementos que forman parte de su actividad diaria.

Las imágenes, que se difundieron en plataformas digitales, generaron reacciones de rechazo. Usuarios manifestaron su inconformidad con la actuación de las autoridades, al considerar que el procedimiento afectó a una persona en condición de vulnerabilidad.

El hecho generó rechazo de la ciudadanía

El caso también motivó un intercambio de opiniones sobre la manera en que se realizan los controles al comercio autónomo en espacios públicos.

Ciudadanos sostienen que este tipo de acciones debería contemplar alternativas que no comprometan el sustento económico de quienes dependen del trabajo informal.