Radiografía de Guayaquil: Todo lo que debes saber en estas Fiestas Julianas

Guayaquil continúa el 25 de julio con bailes y la sesión solemne por sus festividaddes.

El 25 de julio en Ecuador se conmemora el proceso fundacional de Santiago de Guayaquil, alcanzando este año 2026 sus 491 años de historia.

Esta fecha, rinde homenaje al asentamiento de la ciudad junto al río Guayas. Las celebraciones oficiales se conocen popularmente como las Fiestas Julianas.

Las principales tradiciones de Guayaquil y sus actividades son los desfiles cívicos, la gastronomía típica y los conciertos públicos. Estas fiestas conmemoran la fundación de la ciudad con civismo y alegría.

Tradiciones de la ciudad

Adornar balcones: Colocar banderas con los colores blanco y celeste de la ciudad en las casas y edificios.

Colocar banderas con los colores blanco y celeste de la ciudad en las casas y edificios. Comida típica: Disfrutar platos tradicionales como el encebollado, el seco de gallina, caldo de salchicha y los dulces locales.

Disfrutar platos tradicionales como el encebollado, el seco de gallina, caldo de salchicha y los dulces locales. Ferias populares: Reunir la sazón tradicional en eventos como la Feria Raíces.

Actividades del 25 de julio

Desfile Estudiantil: Inicia a las 08:30 en el centro de la ciudad con la participación de jóvenes y bandas de música.

Inicia a las 08:30 en el centro de la ciudad con la participación de jóvenes y bandas de música. Desfile de carros alegóricos: Comienza a las 12:30 con una muestra artística y colorida por las calles.

Comienza a las 12:30 con una muestra artística y colorida por las calles. Festival de Danza: Se realiza a las 13:00 en el hemiciclo de La Rotonda.

Se realiza a las 13:00 en el hemiciclo de La Rotonda. Conciertos de cierre: Desde las 18:00 en la avenida Malecón, frente al Palacio Municipal, con música variada como pasillos y salsa.

Comida típica para festejar a la ciudad

Encebollado: Sopa caliente de pescado (albacora) con yuca, cebolla roja, limón y chifle.

Sopa caliente de pescado (albacora) con yuca, cebolla roja, limón y chifle. Arroz con menestra: Arroz blanco con menestra de lenteja o fréjol, acompañado de carne asada o pollo.

Arroz blanco con menestra de lenteja o fréjol, acompañado de carne asada o pollo. Guatita: Guiso espeso de estómago de res con salsa de maní y papas.

Guiso espeso de estómago de res con salsa de maní y papas. Seco de gallina: Pollo o gallina cocinados con jugo de naranjilla, cerveza, cebolla y pimiento, servido con arroz.

Pollo o gallina cocinados con jugo de naranjilla, cerveza, cebolla y pimiento, servido con arroz. La Bandera: Plato mixto que junta varias comidas en uno solo, como guatita, seco de chivo y ceviche.

Personajes de las Fiestas

El personaje más representativo de las Fiestas Julianas en Guayaquil es Juan Pueblo, acompañado a veces por Juanita Pueblo, además de figuras de la cultura popular como el músico Julio Jaramillo.

Juan Pueblo: Es el símbolo máximo del alma y sentir del ciudadano guayaco. Creado en 1918 por el caricaturista Virgilio Jaime Salinas, este personaje viste tradicionalmente una guayabera blanca, pantalón celeste y su clásica gorra. Durante las fiestas, sale a las calles y desfiles para dar alegría a la gente.

Juanita Pueblo: Acompaña a Juan Pueblo como la representación de la mujer guayaquileña alegre y trabajadora en los pregones y eventos cívicos.

Sesión Solemne

La sesión conmemorativa municipal de la alcaldía está programada para este sábado 25 de julio a partir de las 16:00.

Despliegue policial: Un contingente de 8 000 servidores policiales patrulla la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) para resguardar los puntos masivos.

Transporte: Autoridades aconsejan a la ciudadanía utilizar el sistema Metrovía o taxis de aplicaciones autorizadas para evitar las zonas con cortes de tráfico vehicular